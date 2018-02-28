Survivor yarışmasında unutulmaz hırsıyla ve mücadelesi ile Survivor tarihinde şampiyon olmayı başaran yarışmacılar arasında yer alan Turabi Çamkıran'ın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Turabi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler internet üzerinden "Turabi Çamkıran kimdir?" aramasını yapıyor. Peki Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler Turabi kimdir?

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi. Survivor Turabi Çamkıran’ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor.

Türkiye’de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor.

Survivor Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?’ yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Daha sonra Survivor 2014'e katılan Turabi Çamkıran mücadeleyi şampiyonlukla bitirdi. Survivor All Star'a da katılan Turabi Çamkıran zorlu mücadelede yeniden şampiyon olarak şampiyonluğunu taçlandırdı.

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