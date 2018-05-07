Turabi Çamkıran, Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler takımında mücadele ediyor. Gerek söylemleri gerek hırsı ile akıllarda kalan Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşındadır ? Survivor Ünlüler Turabi nerelidir? İşte Turabi Çamkıran'ın hayat hikayesi...

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi. Survivor Turabi Çamkıran’ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor. Türkiye’de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor.

Survivor Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?’ yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Daha sonra Survivor 2014'e katılan Turabi Çamkıran mücadeleyi şampiyonlukla bitirdi. Survivor All Star'a da katılan Turabi Çamkıran zorlu mücadelede yeniden şampiyon olarak şampiyonluğunu taçlandırdı.

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