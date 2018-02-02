Survivor 2018 için geri sayım başlarken, All-Starlar kadrosu da kesinleşti. Survivor 2018 All-Starlar kadrosunda yer alan isimlerden birisi de 2015 sezonu Survivor All-Starlar yarışmasının birincisi Turabi Çamkıran... Kendine has tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Turabi'nin hayat hikayesi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Turabi kimdir, kaç yaşında? İşte Turabi hakkında merak edilen her şey...
TURABİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? SURVİVOR 2018
Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında sokak dansı olarak da bilinen Breakdance'a tutkusu başlayan Turabi, üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde tamamladı. Daha sonra dövüş sporlarına merak salan Turabi, Türkiye'de "Muay Thai" maçında aldığı yenilgi sonrası bu dövüş sanatını yerinde öğrenmek için Tayland'a gitti. Burada kendini geliştirme fırsatı bulan Turabi, yerinde aldığı eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirdi. Tayland'da gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı.
Turabi, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katılarak Türkiye'de ün kazandı. İlk yarıştığı Survivor 2014'de birinci olan Turabi, burada kendine has tavırları ile dikkatleri üzerinde çekti. Daha sonra Survivor 2015 All-Star'da da yarışarak birinciliği göğüsledi. Turabi, şimdi de Survivor 2018 All-Starlar-Gönüllüler yarışmasında yarışacak.
İŞTE SURVİVOR 2018 ALL-STARLAR - GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2018'de yarışacak All-Starlar ve Gönüllüler kadrosunda şuana kadar açıklanan isimler şöyle;
All-Starlar: Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Adem Kılıççı, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan
Gönüllüler: Nevin Yanıt, Cumali Akgül
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