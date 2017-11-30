Turan Baylan defnedildi

Beşiktaş Kulübü’nün emaktar çalışanı Turan Baylan 74 yaşında vefat etti. Süleyman Seba döneminden beri kulüp çalışanı olan Turan Baylan’ın cenazesi dün Sinan Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlı- ğı’na defnedildi.

Turan Baylan

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