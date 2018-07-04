‘Turcoin’de 2 tutuklama

Yerli kripto para ‘Turcoin’ ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ‘Turcoin’in yaratıcısı Sadun Kaya ve ortağı Muhammed Satıroğlu tutuklandı. Türkiye’de ilk yerli dijital parayı üretecekleri vaadiyle yaklaşık 6 bin kişiden 100 milyon lira civarında para toplayan Sadun Kaya 18 Haziran’da Kocaeli’nde, ortağı Muhammed Satıroğlu ise Eskişehir’de gözaltına alınmıştı.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre Satıroğlu, mahkeme tarafından serbest bırakılmış, ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak Kocaeli’nde getirilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.