Turgay Büyükkarcı: Eksi 6 puan almayız

Eski futbolcularından Chikeluba Ofoedu’ya 26 Haziran salı gününe kadar 65 bin dolar borcunu ödeyemezse FIFA tarafından 6 puanı silinecek Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarın içini rahatlattı. Shukurov, Juninho, Kovalchuk’un alacaklarını Folkart’ın desteğiyle kapatıp 18 puan silinmesini engellediklerini, Banahene’ye 213 bin TL ödeyip amatör kümeye düşürülmesinin önüne geçtiklerini hatırlatan Büyükkarcı, “Bu borcu da kapatacağız” dedi.

"KOMBİNE ÖNEMLİ"

HT Egeli'de yer alan habere göre, Ofoedu’yla alacağında indirim yapması için temas kurduklarını hatırlatan Büyükkarcı, “Takımın yeni sezona eksi 6 puanla başlamasına izin vermeyiz. Daha geçtiğimiz günlerde futbol takımındaki 10 oyuncunun 3 yıllık alacaklarını 2 milyon TL ödeyerek kapattık. Ancak bu iş sadece yönetimin katkısıyla olmaz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Futbol kombinelerinin satışı bizim için çok önemli. Kulübe destek için rekor oranda bir kombine satışı bekliyoruz” diye konuştu.