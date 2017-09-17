Turgay Demirel'den Eurobasket yorumu geldi

Düzenlenen toplantı açıklamalarda bulunan FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, "2015'te geçtiğimiz 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu birkez daha ortaya çıktı" dedi.



Dört ülkedeki maçlarda taraftar katılımının oldukça yüksek olduğunu dile getiren Turgay Demirel, "2015'deki gibi olmadı. Daha iyi salonlarda maçlar yapıldı. Çok sayıda taraftar takımlarını destekledi. Finlandiya ve Tel Aviv'deki maçlarda biletlerin tamamına yakını tükendi. 2015'te geçtiğimiz 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu birkez daha ortaya çıktı. Tüm ev sahibi ülkeleri ve son dörde kalan ekipleri tebrikederim" diye konuştu.



"ÇOK KALİTELİ OYUNCULARI İZLEME İMKANI BULDUK"

Organizasyonda genç oyuncuların sahne aldığını ve çok kaliteli oyuncuları izleme imkanı bulduklarını vurgulayan Demirel, "Bizim hedeflerimiz geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmak. Slovenya tarihinde ilk kez madalya kazanacak. Onları özel olarak tebrik ediyorum. Turnuvada şu aşamaya kadar hiç kaybetmediler. Bu turnuvada bazı büyük yıldızlar son kez oynadı. İspanyol Pau Gasol'ü de özel olarak tebrik etmek istiyorum. Fransız oyuncu Tony Parker'ın rekorunu egaleederek EuroBasket tarihinin en çok sayı atan oyuncu unvanını kazandı. Finalde yer alacak takımlara ve taraftarlara başarılar diliyorum" şeklinde ifadeler kullandı.



TBF CEO'SU ONAN: "GÖNÜL İSTERDİ Kİ TÜRK MİLLİ TAKIMI OLARAK DAHA YUKARILARA ÇIKALIM, FİNAL OYNAYALIM"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan, son derece çekişmeli bir turnuva gerçekliştiğinidile getirererk, "Turnuvayı en iyi şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon geçirdik. Gönül isterdi ki Türk Milli Takımı olarak daha yukarılara çıkalım, final oynayalım. Çok mücadele eden ve herkes tarafından sevilen bir takımımız oldu. Bu turnuvada emeği geçen federasyon çalışanlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a turvunanın güvenliği ve huzurundan dolayı teşekkür eden Onan, "Turnuvanın grup maçlarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesine rağmen tribünlerin tamamını dolduran ve takımını çok iyi destekleyen Türk halkına teşekkür ediyorum. Son gün heyecanını yaşıyoruz. Final karşılaşması biletlerinin hepsi tükendi. Üçüncülük ve final maçlarında mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum. İyi olanın kazanmasını diliyorum" diye konuştu.



FIBA AVRUPA İCRA DİREKTÖRÜ KAMİL NOVAK: "SALONLARI DOLDURAN TARAFTARLAR OLUMLU BİR SİNERJİ OLUŞTURDU"

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise "Helsinki, Cluj, Tel Aviv ve İstanbul'da ciddi gelişmeler oldu. Salonları dolduran taraftarlar olumlu bir sinerji oluşturdu. Bu durum, oyuncular için de çok iyioldu. Bizim için oyuncular çok önemli. Diğer EuroBasketler ile kıyaslarsak; yeniyıldızlar ortaya çıktı, kimsenin bu seviyeye gelmesini beklemediği takımlarönemli şeyler başardı. Bu da tüm ülkelerde ve liglerde, olumlu şeyleryapıldığının göstergesi. Bugünkü maçlar için çok heyecanlıyım, İzlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de zevk alırsınız" şeklinde konuştu.

Eurobasket 2017