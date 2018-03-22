Aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ceyda Ateş’le ilişkisi yüzünden babası Turgut Toplusoy ile arası açılan Buğra Toplusoy, yaklaşık 5 yıl önce babasına rest çekip Amerika’ya yerleşmişti. Bu süre zarfında ailesiyle gerginlik yaşayan ve babasıyla hiç konuşmayan Buğra Toplusoy, sevgilisi Ceyda Ateş’le de ayrılık noktasına gelmişti. Aralarındaki buzları eriten ve Miami’de birlikte yaşayan sevgililer, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldığını açıkladı. Bu kararın ardından baba Turgut Toplusoy ile eşi Suzan Toplusoy, Buğra Toplusoy’un yaşadığı yere Miami Palm Beach’e gitti. Yıllardır telefonla dahi konuşmayan birbirlerini görmeyen baba-oğul, Miami’de barıştı. HT KULÜP'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre oğlunu tebrik eden Turgut Toplusoy, hasret kaldığı oğluyla ayrı kaldığı yılların acısını çıkardı.

DÜĞÜN İSTANBUL’DA OLABİLİR

Miami’de küslüğü sona erdiren Toplusoy Ailesi’nin, tam düğün arifesi Palm Beach’e gitmelerinin nedeni ise sosyetede şöyle yorumlandı: Turgut Toplusoy, Miami’de düğün yapmayı düşünen oğlunu, İstanbul’da düğün yapmaya ikna etmek için onun yanına gitmiştir. Öte yandan yıllar önce Ceyda Ateş’i gelin olarak istemediğini açıklayan Turgut Toplusoy’un, beş yıllık küslüğün ardından fikrinin değiştiği ve bu ilişkiyi kabul ettiği yönünde iddialar, sosyetede kulaktan kulağa konuşulanlar arasında yer alıyor.

Buğra Toplusoy ile Ceyda Ateş, yazın Miami’de evlerinin bahçesinde sade bir düğünle evlenme kararı aldı.

KAVGA NASIL BAŞLAMIŞTI?

2013’te sevgilisi Ceyda Ateş’le Göcek’te teknede samimi pozları basına yansıyan Buğra Toplusoy’a en büyük tepki babası Turgut Toplusoy’dan gelmişti. Bu olay yüzünden babasıyla arası açılan Buğra Toplusoy, şirket hisselerini devrederek Amerika’da inşaat şirketi kurup hayatına orada devam etti. Baba Toplusoy, oğlunun ilişkisiyle ilgili bir televizyon programına telefonla bağlanarak “Ben Buğra’nın Ceyda’yla evleneceğine inanmıyorum evleniyorsa da Allah mesut etsin. Buğra efendi biri. Kız da haklı, Buğra gibi bir çocuğu ben de bırakmam. Gazetelerde mayolu, bikinili fotoğraflarını görünce ben mahçup oldum. Eşim Suzan Hanım, bunu Buğra’ya söyleyince kendisi de kızdı. Oğlum benimle konuşmuyor ’’ diye açıklama yapmıştı.