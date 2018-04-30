Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyreğe ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 985 milyon dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

KİŞİ BAŞINA HARCAMALAR ARTIYOR

İlk çeyrekte Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 681 dolar düzeyindeydi.

YURTDIŞINA GİDENLER

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin dolar oldu. Bunun 842 milyon 277 bin dolarını kişisel, 236 milyon 731 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 $ olarak gerçekleşti.