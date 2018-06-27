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AA'nın haberine göre İngiltere'den tatil için Kuşadası'nı tercih eden Malcolm ve Wandy Leigh çifti ile 3 çocuğu, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında dalgıçlar tarafından bulunan ve yaklaşık 30 yıl önce düştüğü tahmin edilen tek motorlu ve pervaneli uçak batığına dalış gerçekleştirdi.