SON ayların gündemi UBER-taksi savaşına karşı geçen hafta art arda iki karar alınmıştı. Önce Ulaştırma Bakanlığı önemli bir adım atmış ve UBER’in kullandığı D2 belgesinin sahibi olan turizm acentelerini de cezai yaptırımlara dahil etmişti. Ardından da Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), UBER’in yaptığı korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar aldı. Bu çerçevede; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm acentelerine verilen ancak acentelerin UBER’e kiraya verdiği Güzergâh Taşıma İzin Belgesi’yle ilgili ciddi yaptırımlar getirildi.

‘SEKTÖR GÖZ ARDI EDİLDİ’

Bu belgeyi kullananların en az 7 yolcu taşıması ve UBER’e kullandırması durumunda belgelerin iptal edilmesi yönünde bir karar alındı. Ancak taksici camiasında UBER’e karşı zafer olarak görülen karara, başta Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) olmak üzere turizmcilerden tepki geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre turizm sektörü, UKOME tarafından alınan kararla; seyahat acentelerinin işlerini nasıl yapacakları ile ilgili en ufak bir değerlendirme yapılmadığına dikkat çekti. Turizmciler yok sayılarak meseleye taksici, UBER’ci perspektifinden bakılmakla yetinildiği belirtilerek, ülkeye döviz girdisini sağlayan sektörün göz ardı edildiği vurgulandı. İtirazlar, özellikle en az 7 yolcu taşıma kuralına karşı yükseldi. Kararla, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu ve yönetmelikleri, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında yapılan taşıma faaliyetlerine ve bu kanun ve yönetmelikler kapsamında faaliyet gösteren seyahat acentelerinin taşıma haklarına kısıtlama ve engelleme getirildiği ifade edildi.

Bu tartışmaların ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan bir açıklama geldi. Uysal, UBER ile ilgili alınan kararın, belediyenin vermiş olduğu “Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi” nin amacı dışında kullanılmasını engellemeye yönelik olduğunu vurguladı. Verilen belge ile taksi taşımacılığının yapılmayacağının altını çizen Uysal, “Alınan karar, vermiş olduğumuz turizm belgesiyle normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde. Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararın değerlendirmesi yapılır” dedi.

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