Turizm fuarında rekor beklentisi

ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın EMITT’in 1999’daki ilk organizasyonundan bu yana düzenli bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Aydın, “Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak ülke turizmimiz de gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Ülke turizmimizin uluslararası arenadaki en önemli fuarı olarak biz de hızlı bir büyüme içerisindeyiz. EMITT, bugün 102 ülkeden 1.676 davetli tur operatörü başvurusu ile büyük bir ilgi görmüş durumda. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri Hosted Buyer Programı (davetli tur operatörü) ile EMITT’te bir araya gelip yeni iş birliklerine imza atacaklar.” dedi.

25-28 Ocak 2018 tarihlerinde ziyaretçilere açık olan EMITT ilk iki günde turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak. Seyahatseverler fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarını, cazip fiyatlarda “Erken rezervasyon” kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek fuarı bu sene 50.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.