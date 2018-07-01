DHA'da yer alan habere göre; Turizm sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olan WTA, 2018 yılında 25'inci yılını kutluyor. Ülkelerin en iyilerinin belirlendiği, 11 bölge ve kategoride kıtaların en iyilerini belirleyen WTA'da dünya genelinde seyahat eden milyonlarca turistin oylarıyla en iyiler seçiliyor. Türkiye turizm sektörü ise Avrupa kategorisinde yer alıyor.
WTA 2018'in Avrupa'nın En İyileri ise belli oldu. 30 Haziran Cumartesi gecesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen törenle WTA 2018 Avrupa ödülleri sahiplerini buldu. Kategorilerine göre otellerin yarıştığı WTA'da, turizm sektörünün diğer alanlarından da olmak üzere toplam 133 dalda ödül verildi. Türkiye, Avrupa'nın en iyileri töreninde 11 ödül aldı.
BEŞ ÖDÜLLE ANTALYA LİDER
Türkiye'nin 11 ödülünün 5'i Antalya'ya gitti. Kemer ilçesi Beldibi'nde bulunan Rixos Sungate, Avrupa'nın en iyi eğlence oteli seçildi. Belek'te bulunan ve Rixos Grubu'na ait The Land of Legends Theme Park ise Avrupa'nın en iyi tema parkı oteli ödülünü aldı. Antalya´dan diğer üç ödül ise Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'nın oldu. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, Avrupa'nın en iyi tam entegre resortu, Avrupa'nın en iyi lüks her şey dahil tesisi ve Avrupa'nın en iyi lüks tesisi ödüllerini aldı.
İSTANBUL'A ÜÇ ÖDÜL, EN İYİ OTEL İSTANBUL'DA
Törende İstanbul'daki otellere ise üç ödül verildi. Hotel Les Ottomans Avrupa'nın en iyi suit oteli seçildi. Conrad İstanbul Bosphorus Avrupa'nın en iyi şehir oteli ödülü aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise Avrupa'nın en iyi oteli seçildi.
BODRUM VE GÖCEK'E 3 ÖDÜL
Üç ödülün gittiği Muğla'da ise Bodrum ve Göcek ödülleri paylaştı. The Residences at Mandarin Oriental Bodrum Avrupa'nın en iyi otel konutları, The Producer Villa - The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts ise Avrupa'nın en iyi lüks villa oteli seçildi. Göcek'teki Rixos Premium Göcek ise Avrupa'nın en iyi yaşam tarzı oteli ödülünü aldı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ DE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Diğer yandan törende, Türkiye'de önde gelen ve alanlarında bu yıl lider seçilen oteller ve diğer turizm sektörü kuruluşları da toplamda 22 ödül aldı. WTA'ya göre bu yıl Türkiye'de alanlarında lider seçilen oteller ve kategorileri ise şöyle:
"Concorde De Luxe Resort Türkiye'nin önde gelen her şey dahil tesisi. Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Türkiye'nin lider beach resortu. Hotel Les Ottomans, Türkiye'nin en iyi butik oteli. Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina, Türkiye'nin lider iş oteli. Avis, Türkiye'nin lider araba kiralama şirketi. Hilton İstanbul Kozyatağı, Türkiye'nin en iyi şehir oteli. Conrad Istanbul Bosphorus, Türkiye'nin lider konferans oteli. The Sofa Hotel, Türkiye'nin en iyi tasarım oteli. Mercan DMC, Türkiye'nin lider destinasyon yönetimi şirketi. Orange County Resort Hotel Kemer, Türkiye'nin lider eğlence oteli. Rixos Premium Tekirova, Türkiye'nin lider aile tesisi. Hotel argos in Cappadocia, Türkiye'nin lider miras oteli. Rixos Hotels, Türkiye'nin lider konukseverlik şirketi. Conrad Istanbul Bosphorus, Türkiye'nin lider oteli. The Residences at Mandarin Oriental Bodrum, Türkiye'nin lider otel konutları. Sultan Suite - Çırağan Palace Kempinski Istanbul, Türkiye'nin lider otel suiti. Lazzoni Hotel, Türkiye'nin lider yaşam tarzı oteli. The Producer Villa - The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts, Türkiye'nin önde gelen lüks villa oteli. Susesi Luxury Resort, Türkiye'nin en iyi MICE oteli. Rixos Premium Belek, Türkiye'nin lider resortu. Fraser Place Anthill Istanbul, Türkiye'nin lider servis daireleri. Argeus Travel & Events, Türkiye'nin lider seyahat acentesi."
DÜNYANIN EN İYİLERİ ARALIKTA BELLİ OLACAK
WTA Kurucusu ve Başkanı Graham Cooke, WTA'nın bu yıl 25'inci yıldönümünü kutladığını belirterek, 25 yıldır küresel misafirperverlik endüstrisinde en iyiyi aradıklarını söyledi. Coooke, Ortadoğu, Asya ve Avustralya, Latin Amerika, Karayip ve Kuzey Amerika, Afrika ve Hint Okyanusu ile Avrupa olarak bölgesel en iyilerin belirlenmesinin ardından, 1 Aralık 2018'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek büyük finalle dünyanın en iyilerinin ödüllendirileceğini açıkladı.
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