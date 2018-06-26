UBER-Taksi anlaşmazlığında yeni gelişme!

UBER-taksi savaşında geçen haftalarda art arda kararlar alınmıştı. Önce Ulaştırma Bakanlığı önemli bir adım atmış ve UBER’in kullandığı D2 belgesinin sahibi olan turizm acentelerini de cezai yaptırımlara dahil etmişti. Ardından da Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), UBER’in yaptığı korsan taşımacılığa karşı İBB tarafından turizm acentelerine verilen ancak acentelerin UBER’e kiraya verdiği Turizm Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi’yle ilgili ciddi yaptırımlar getirmişti.
MAHKEME KARARI
Bu belgeyi kullananların en az 7 yolcu taşıması ve UBER’e kullandırması durumunda belgelerin 6 ay süreyle iptal edilmesiyle yönünde karar alınırken, 7 yolcu kararı acentelerin tepkileri üzerine kaldırılmıştı. Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi’nin amacı dışında kullanılmasın yönelik denetimler ise artırıldı. Yılın ilk 5 ayında 6 bin 295 UBER sürücüsüne 18 milyon 922 bin lira ceza kesildi. 2017 yılında 4 bin 659 UBER sürücüsüne ceza kesildi.
İşte bu denetimlerde, Turizm Servis Aracı Güzergâh İzin Belgesi kullanarak UBER taşımacılığı yapan bir kişinin izin belgesi iptal edilip 6 ay süreyle ticari faaliyetten men edilmesine karar verilmişti.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu karar yargıya taşındı. Anayasa’nın ölçülülük ilkesine aykırı, haksız ve hukuka aykırı olduğu öne sürülerek yürütmenin durdurulması için İBB’ye karşı açılan dava sonuçlandı. İBB’nin verdiği Turizm Taşıma Belgesi iptalinin yürütmesi durduruldu. Davaya bakan İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 5 Haziran’da oybirliğiyle aldığı kararın gerekçe ve hüküm bölümünde özetle şu ifadeler yer aldı:
“İBB tarafından verilen Güzergâh Kullanım İzin Belgelerinin/Geçici Çalışma Ruhsatnamelerinin amacı dışında kullanımının tespiti halinde; UKOME kararları ile belirlenen hükümler doğrultusunda yaptırımlar uygulanarak belgenin iptal edilmesi ve ilgili taşımacıya 6 ay süre ile belge düzenlenmemesine karar verildiği anlaşılmıştı. Bu durumda, yönetmeliklerin bir formatta yapılması nedeniyle hukuki belirlilik ilkesine aykırı olan dava konusu UKOME kararı ile Turizm Servis Aracı Güzergâh İzin Belgesi’nin iptal edilmesine ve 6 ay süre ile belge düzenlenmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştı. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına...”
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