İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren UBER’i engellemek için aldığı son karardan geri adım attı. Turizm yolcu taşıma belgeli taksilere getirilen 7 yolcu sınırı ve 12 saat önceden rezervasyon zorunluluğu kaldırıldı.

UKOME son dönemde taksilerle yaşanan gerginlikle gündemden düşmeyen UBER’e ilişkin mayıs ayı sonunda bir dizi karar almıştı. UBER araçlarının kullandığı “Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” ile korsan taşımacılık yapılmasının önüne geçmek amacıyla alınan kararlardan biri de araçlara getirilen ‘en az 7 yolcu’ sınırlaması olmuştu. Karar, turizm seyahat acenteleri tarafından yanlış bulunup eleştirilmişti. Tartışmaların ardından İBB, 7 yolcu şartı kararından geri adım attı. İBB Meclisi’nin dünkü toplantısında turizmcilerin şikâyetleri gündeme geldi. Toplantıda gündem dışı bir konuşma yapan CHP’li Turizm Komisyonu üyesi Erdal Tüfekçi, turizm belgeli taksiler için getirilen sınırlamaları eleştirerek bu kararların turizmcileri olumsuz etkilediğini belirtti.

‘2 KISTASI KALDIRDIK’

Tüfekçi’nin eleştirileri üzerine söz alan AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME’nin aldığı yeni kararı açıkladı. “Geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki kıstası iptal ettik” diyen Yeter, UKOME’nin yeni aldığı bir kararla turizm yolcu taşıma belgeli araçlar için getirilen 7 yolcu şartı ve 12 saat önceden bildirme şartının kaldırıldığını söyledi.

‘BAYRAMDA 1 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK’

UKOME’nin turizm belgesi ile taşımacılığa getirdiği yaptırımlarda sınırların doğru çizilmesi gerektiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turistin taşınmasının engellenmesine rıza göstermeyeceklerini söylemiş “Turisti biz getiriyoruz. Onları biz taşıyacağız” demişti.

Ramazan Bayramı’nın özellikle kısa olması ve seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle turizmciler açısından büyük bir beklenti yaratmadığını aktaran Bağlıkaya, “Kurban Bayramı daha uzun olacak. Turizmciler yerli turist açısından oraya biraz daha fazla bel bağladılar. Tabii Ramazan Bayramı’nda da iç turizm hareketinin 1 milyona yaklaşacağını, yani 1 milyon kişinin hareket edeceğini düşünüyorum” diye konuştu. Bağlıkaya, 24 Haziran’dan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapısında gerçekleştirilmesi planlanan değişikliklere ilişkin de görüşlerini dile getirdi.