Turizmciler Booking.com kararını değerlendirdi

Turizmciler, Booking.com'un Türkiye faaliyetlerine bu yıl devam etme ihtimalini değerlendirdi.

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Ekonomi Bakanlığı'nın Booking.com ile temaslarını devam ettirdiğini belirterek, "Bu konuda bakan Bey çok net. 'Onlar yurtiçindeki otelleri Türkiye'deki kullanıcılara satacaklarsa bu ülke içerisindeki faaliyet olacağı için ülkenin yasalarına uygun bir şirket kurmak suretiyle faaliyet yapabilirler' görüşünü biliyoruz" diye konuştu.

Gürcün, Booking.com'un Türkiye'de şirketi olmadığı ve elde ettiği gelirle ilgili vergi vermediği için haksız rekabetin oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim davamızın konusu da buydu. Eğer Booking.com Türkiye yasalarına uygun bir şirket kurup bizim üyelerimizle eşit koşullarda elde ettiği gelirin vergisini vermek suretiyle faaliyet gösterirse aksi rekabetten söz edemeyiz. Marka olarak da tabii ki güçlü olacaktır. Yasalara uygun şirket kurup Türkiye'de elde ettiği gelirin vergisini verdikten sonra kimsenin engelleme şansı yok."

"BİRTAKIM REZERVASYON KAYIPLARI YAŞANDI"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Booking.com'un önemli bir mecra olduğunu belirterek, Türkiye'nin gerek yurt içi gerekse yurtdışında pazarlanması konusunda erişilebilirlik ve yaygınlık açısından büyük avantajları bulunan bir platform olduğunu kaydetti.

Ayık, Booking.com'un faaliyetlerine devam etmesinin yerinde bir karar olacağına işaret ederek, "Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir otele bile Booking.com aracılığıyla ulaşma şansınız oluyor. Bu önemli bir avantaj. Tüketicinin de böyle bir talebi var, bir şekilde işletmelere erişmek istiyor" dedi.

Booking.com'un faaliyette olmasının, işletmelerin kendilerini pazarlama, müşteriye erişme konusunda çok daha güvende ve rahat hissettireceğini anlatan Ayık, Türkiye'de de bazı portalların bulunduğunu ancak Booking.com'un bilinirliği ve yaygınlığına erişmenin kolay olmadığını söyledi.

Ayık, Booking.com'un Türkiye'deki kullanıcılarının ülke içi konaklamasının engellenmesiyle birtakım rezervasyon kayıplarının yaşandığını aktararak, "Birçok işletme alabileceği rezervasyonu alamadı. Yurt içinden erişilebilirliğinin kapatılmasıyla yurt dışından gelecek ziyaretçilerde kafa karışıklığı oluştu halbuki yurt dışından Türkiye için rezervasyon yapılabiliyordu. Bu tür durumların müşteri üzerinde psikolojik etkisi vardır. Bir miktar kayıp da o tarafta olmuştur." diye konuştu.

Bu arada, Booking.com'un Türkiye numarası arandığında şu otomatik mesaj veriliyor:

"Şu an Türkiye'deki yerel durumdan dolayı bize ulaşan arama sayısında artış meydana gelmiştir. Sabrınız için teşekkürler. Bu durum mevcut rezervasyonları etkilememektedir. Yalnızca Türkiye'deki kullanıcıların ülke içinde konaklama tesis taleplerini etkilemektedir."