Turizmciler Booking.com kararını değerlendirdi

Turizmciler, Booking.com'un Türkiye faaliyetlerine bu yıl devam etme ihtimalini değerlendirdi.
TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Ekonomi Bakanlığı'nın Booking.com ile temaslarını devam ettirdiğini belirterek, "Bu konuda bakan Bey çok net. 'Onlar yurtiçindeki otelleri Türkiye'deki kullanıcılara satacaklarsa bu ülke içerisindeki faaliyet olacağı için ülkenin yasalarına uygun bir şirket kurmak suretiyle faaliyet yapabilirler' görüşünü biliyoruz" diye konuştu.
Gürcün, Booking.com'un Türkiye'de şirketi olmadığı ve elde ettiği gelirle ilgili vergi vermediği için haksız rekabetin oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bizim davamızın konusu da buydu. Eğer Booking.com Türkiye yasalarına uygun bir şirket kurup bizim üyelerimizle eşit koşullarda elde ettiği gelirin vergisini vermek suretiyle faaliyet gösterirse aksi rekabetten söz edemeyiz. Marka olarak da tabii ki güçlü olacaktır. Yasalara uygun şirket kurup Türkiye'de elde ettiği gelirin vergisini verdikten sonra kimsenin engelleme şansı yok."
"BİRTAKIM REZERVASYON KAYIPLARI YAŞANDI"
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Booking.com'un önemli bir mecra olduğunu belirterek, Türkiye'nin gerek yurt içi gerekse yurtdışında pazarlanması konusunda erişilebilirlik ve yaygınlık açısından büyük avantajları bulunan bir platform olduğunu kaydetti.
Ayık, Booking.com'un faaliyetlerine devam etmesinin yerinde bir karar olacağına işaret ederek, "Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir otele bile Booking.com aracılığıyla ulaşma şansınız oluyor. Bu önemli bir avantaj. Tüketicinin de böyle bir talebi var, bir şekilde işletmelere erişmek istiyor" dedi.
Booking.com'un faaliyette olmasının, işletmelerin kendilerini pazarlama, müşteriye erişme konusunda çok daha güvende ve rahat hissettireceğini anlatan Ayık, Türkiye'de de bazı portalların bulunduğunu ancak Booking.com'un bilinirliği ve yaygınlığına erişmenin kolay olmadığını söyledi.
Ayık, Booking.com'un Türkiye'deki kullanıcılarının ülke içi konaklamasının engellenmesiyle birtakım rezervasyon kayıplarının yaşandığını aktararak, "Birçok işletme alabileceği rezervasyonu alamadı. Yurt içinden erişilebilirliğinin kapatılmasıyla yurt dışından gelecek ziyaretçilerde kafa karışıklığı oluştu halbuki yurt dışından Türkiye için rezervasyon yapılabiliyordu. Bu tür durumların müşteri üzerinde psikolojik etkisi vardır. Bir miktar kayıp da o tarafta olmuştur." diye konuştu.
Bu arada, Booking.com'un Türkiye numarası arandığında şu otomatik mesaj veriliyor:
"Şu an Türkiye'deki yerel durumdan dolayı bize ulaşan arama sayısında artış meydana gelmiştir. Sabrınız için teşekkürler. Bu durum mevcut rezervasyonları etkilememektedir. Yalnızca Türkiye'deki kullanıcıların ülke içinde konaklama tesis taleplerini etkilemektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.