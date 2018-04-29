Yaz sezonuna sayılı günler kala Bodrum turist akınına uğradı. Erken gelen sezon turizmcinin de yüzünü güldürdü. 2016, 2017 Nisan ayında yüzde 20 doluluk oranını yakalayan oteller 2018 Nisan ayında yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’u bu yıl en çok Avrupalı turistler tercih etti.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dünyanın birçok bölgesinden Türkiye’ye tatile gelen turistler arasından en çok Avrupalılar yer alıyor. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Belçika’dan gelecek olan turistin yüzde 60’ının Bodrum’u tercih ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Arap turistlerin ilgi gösterdiği Bodrum’a bu yıl ise Avrupalı turistlerin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
OTELLER 24 HAZİRAN'DA BOŞALIYOR
Erken rezervasyon yaptıran yerli turistler seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte tatillerini 1 hafta ileri veya 1 hafta geriye çekti. Acenteler tarafından yapılan erken rezervasyonlar sigorta kapsamından olduğu için tatilcinin fazla bir miktar para ödemeden tatil yapacakları tarihi değiştirme imkanı buldu. 24 Haziran seçimlerinde ise otellerde yüzde 30 bir düşüş yaşanacağı öğrenildi. 25 Haziran’da ise otellerin tekrar yüzde yüz doluluk oranına ulaşacağı belirtildi.
Sezonun bu yıl erken başladığını ifade eden bir otelin genel müdürü Mehmet Tulunay yaptıkları araştırmaya göre bu yıl Avrupalı turistlerin ağırlıkta olduğunu belirterek “20 Nisan’da tesisimizi açtık. Bodrum’a gelecek turist sayısı verileri bu yıl çok güzel. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yüzde 200 artış söz konusu. Daha yüksek fiyattan sattığımız bir müşteri profili var. Bu verilerde gösteriyor ki çok güzel bir yaz sezonu geçireceğiz” dedi.
Avrupalı turisttin Bodrum’u tercih ettiğini sözlerine ekleyen Tulunay “Normalde tesisimizi tercih eden misafirlerimiz bir çoğu yerli turistti. Bu sene çok sevindirici bir gelişme var. Avrupalı misafirlerimizde ciddi bir artış söz konusu, özellikle İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya’dan ciddi bir artış var. Gecen sene gelen Avrupalı turist ile bu seneyi kıyasladığımızda 2 katı bir artış görülüyor. Şu anda 2015 turist sayısı rakamlarını yakalamış durumdayız. Bu tabi bizleri sevindiriyor. Uzun bir süredir Avrupa pazarından misafir alamıyorduk. Sorunlu bir pazardı Avrupa. Şu anda tekrar Türkiye’yi seçtiklerini görüyoruz” dedi.
SEÇİMLER TURİZMİ ETKİLEMİYOR
24 Haziran’daki seçimlerin turizmi etkilemediğini de söyleyen Tulunay "Erken seçimlerin turizmi çok negatif etkileyeceğini düşünmüyorum. Yerli turist artık değişikliklere göre uyum sağlamasını biliyor. Seçim gününe tatilleri denk gelen yerli turistte sadece birkaç günlük ileri veya geri kaydırmalar oldu. Bize negatif bir etkisi olmadı. Bu kadar büyük bir otelde 3 odalık tarih değişikliği olduysa herkes durumun farkında ve buna göre tatillerini, düzenlemelerini yapıyor" dedi.
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