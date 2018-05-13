Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, Rusya ve Avrupa pazarında 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan olumsuzluklar ve ciddi kayıpların ardından 2018'in ilk dört ayını rekor sayıyla kapattı. Bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefleyen turizmin başkenti Antalya'da, mayıs ayının ilk 10 günü, kentin bugüne kadar en çok turist ağırladığı yıl olan 2015 rakamlarını geçmeyi başardı.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Perge Antik Kenti'nin turizmde bu yıl tema olarak belirlendiği kentte, turizm sezonunun en hareketli günleri de mayıs ayıyla birlikte başladı. Antalya Havalimanı'na nisan ayında inen günlük turist sayısı ortalaması yaklaşık 24 bin olarak gerçekleşirken, mayıs ayının ilk 10 günlük verilerine göre günlük ortalama 47 bine yükseldi.
MAYIS ARTIŞI YÜZDE 56
1-10 Mayıs günleri arasında geçen yıl 299 bin olan turist sayısı bu yılın aynı döneminde 468 bine yükseldi. 10 günde 468 bin kişinin geldiği kentte, mayıs ayı artış oranı ise yüzde 56 olarak kaydedildi. Antalya'nın bu mayıs ayındaki ilk verileri 2015 rakamlarının da üzerine çıktı. 2015 yılının aynı döneminde kente 397 bin tatilci gelmişti.
2015'İ DE GEÇTİ
1 Ocak-10 Mayıs tarihleri arasında ise geçen yıl 1 milyon 154 bin olan turist sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 45'lik artışla 1 milyon 670 bine çıktı. Antalya'nın bu yılki toplam turist sayısı sektörün en iyi yıllarından biri olan 2015'i de geride bıraktı. 2015 yılında aynı dönemde 1 milyon 593 bin kişinin geldiği kent, bu yıl aynı dönemde sayıyı 77 bin daha artırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.