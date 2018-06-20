Bakan Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 8-17 Haziran dönemindeki havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.
İstanbul'da Atatürk ve Sabiha Gökçen, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Muğla'da Dalaman ve Milas-Bodrum ile Alanya Gazipaşa havalimanlarının turizme yönelik hizmet verdiğini belirten Arslan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 8-17 Haziran döneminde buralarda yoğun yolcu trafiğinin yaşandığını söyledi.
Arslan, bu süreçte yolcu trafiğinden yarısının İstanbul'daki havalimanlarından gerçekleştiğine dikkati çekti.
Bayramın da içinde olduğu 10 günlük dönemde turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 202 bin, dış hatlarda 3 milyon 163 bin olduğunu ifade eden Arslan, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yaklaşık 2 milyon 670 bin kişinin uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Arslan, toplamda hizmet verilen yolcu sayısının 5 milyon 365 bini bulduğuna dikkati çekerek, 29 Ekim'de ilk fazı hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın devreye girmesiyle bayram gibi özel günlerde daha fazla yolcuya hizmet sunulacağını kaydetti.
DIŞ HATLARDA YOĞUN TRAFİK
Turizme yönelik havalimanlarında bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar için iç hatlarda 16 bin 340, dış hatlarda 20 bin 800 olmak üzere toplamda 37 bin 140 uçak seferinin gerçekleştiğini aktaran Arslan, "Bu yılın Ramazan Bayramı tatili süresince turizme yönelik havalimanlarında günlük ortalama yolcu sayısında, geçen yılın Ramazan Bayramı tatiline göre dış hatlarda yüzde 5,76, toplamda yüzde 2,59 artış gerçekleşti." dedi.
Arslan, geride kalan Ramazan Bayramı tatilinde Antalya Havalimanı'nda günlük ortalama yolcu sayısının geçen yılki Ramazan Bayramı'na göre dış hatta yüzde 20, toplamda yüzde 16 arttığını, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da günlük ortalama yolcu sayısındaki artışın dış hatta yüzde 20'yi, toplamda yüzde 8'i bulduğunu dile getirdi.
Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda günlük ortalama yolcu sayısında dış hatta yüzde 39, toplamda yüzde 2 artışın olduğunu vurgulayan Arslan, Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda günlük ortalama yolcu sayısında iç hatta yüzde 18, dış hatta yüzde 64, toplamda ise yüzde 45 artışın kayıtlara geçtiğini belirtti.
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