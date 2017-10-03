Türk Akımı'nda son durum

TurkStream'den yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türk Akım boru hattının deniz kesimine ilişkin ÇED nihai raporunu onayladığı ve kamuoyuna açıkladığı belirtildi.

Açıklamada nihai ÇED raporunun hazırlanmasında kapsamlı bir istişare süreci yürütüldüğü, 21 Haziran'da ÇED taslak raporunun yayımlanmasının ardından Türk makamlarınca konuyla ilgili 23 kurum ve kuruluştan oluşan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulduğu hatırlatıldı.

İDK üyelerinin taslak rapora ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmasının ardından raporun gelen yorumlar doğrultusunda gözden geçirildiği ve İDK üyelerinin tamamının ÇED raporu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na olumlu görüş verdiği ve raporun onaylandığı kaydedildi.

Raporda, Türk Akım projesinin açık deniz kesiminin olası çevresel ve toplumsal etkilerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, olası olumsuz etkilerin giderilmesi ve olumlu etkilerin güçlendirilmesine yönelik önerilere yer verildiği bildirildi.

Açıklamada, "ÇED raporu hazırlanırken, proje faaliyetlerinin olası çevresel ve toplumsal etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve belgelemek üzere çeşitli saha çalışmaları gerçekleştirildi. Değerlendirmeler kapsamında, kamu kurumları, bölge sakinlerinin temsilcileri ve balıkçılık örgütleri gibi çeşitli paydaşların görüşlerine başvuruldu" denildi.

Gazprom'un CEO'su Alexei Miller, Türk Akımı doğalgaz hattı projesinde ilk hattın Mart 2018, ikinci hattın 2019 yılında devreye girmesinin beklendiğini söylemişti.

Türk Akımı'nın ilk hattı üzerinden sadece Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğalgaz sevk edilecek. Rusya ikinci hat üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine de gaz tedarik etmek istiyor.

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