Antrenörlüğünü Ferhat Akbaş'ın yaptığı CSM Bükreş Kadın Voleybol Takımı, Romanya Birinci Ligi şampiyonluğunun ardından Romanya Kupası'nı da kazandı.

Kupanın yarı finalinde Stiinta Bacau'yu 3-0 ile geçen CSM Bükreş, finalde de Alba Blaj'ı 3-1 mağlup etti. Bükreş ekibi bu sonuçla sezonu çift kupayla tamamladı.

CSM Bükreş Antrenörü Ferhat Akbaş, sezon başında koydukları hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Hedeflediğimiz tüm kupaları kazandığımız için gururluyum. Takımım harika bir sezonu geride bıraktı. Önce tarihimizdeki ilk lig şampiyonluğu, ardından Romanya Kupası ile sezonu çift kupayla kapattık. Başta oyuncularım, teknik ekibim ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.