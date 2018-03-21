HT Magazin'de yer alan habere göre, Amerika'da efsane isimlerin sahada olduğu profesyonel basketbol ligi NBA’de henüz 22 yaşında Cleveland Cavaliers’ta oynayan Cedi Osman, başarı hikâyesini L’Officiel Dergisi’ne anlattı.



NBA’deki atmosferi bize anlatabilir misin?



Aslında bunu NBA ile Avrupa atmosferi arasındaki farkları anlatarak tanımlayabilirim. En önemli fark kesinlikle taraftarlarla ilgili. İyi taraftar demek aileleriyle, arkadaşlarıyla katıldıkları sosyal bir aktiviteden keyif almak anlamına geliyor onlar için.



‘KENDİMİ BUNA HEP HAZIRLIYORDUM’



Son dönemlerde ilk beşin değişmez ismi olmak nasıl bir duygu?



Cleveland Cavaliers üç senedir üst üste NBA finallerinde oynuyor ve bir şampiyonluk kazandı. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Benim için gerçekten büyük bir şey.



Hayran olduğun oyuncularla aynı sahayı paylaşıyorsun. Neler hissediyorsun?



Kendimi hep buna hazırlıyordum. NBA’de büyük bir adım attım ve şu anda tek tek hedeflerimi gerçekleştirme yolunda ilerliyorum. Uzun seneler burada oynamak istediğim için çok heyecanlıyım.



'TAKIMDA EN İYİ ARKADAŞIM JEFF GREEN’



Bu yolda hem sana hem de dış etkenlere bağlı bir sürü risk faktörü var. Ne kadar hazırlıklısın?



Sonuçta kendinizi ne kadar korursanız, kendinize ne kadar dikkat ederseniz sakatlanma riski o kadar çok oluyor. Bunu düşünmek ve bu konuda tedirgin olmak bir risk faktörü aslında. Akışına bıraktığınız zaman her zaman oynadığınız gibi oynarsınız.



Takımdaki en yakın arkadaşın kim?



Jeff Green. Onunla epey yakınız. Sürekli konuşuyoruz.



12 yaşında hayal ettiğin bir şeyi gerçekleştirmek nasıl hissettiriyor?



Güzel bir duygu, sonuçta bir riskti. Ailem, ben ve abim için işlerini bıraktılar, Başarısız olabilirdik. Dönüm noktasıydı.

‘Ülkem için en iyisini yapmaya çalışıyorum’

Bir ülkenin milli takımında olmak sporcuda nasıl bir bilinç oluşturuyor?



Ülkenizi temsil ederken kendinizi de temsil ediyorsunuz ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Milli takımda yer alan oyuncular, sadece performanslarıyla değil profilleriyle de ülkenin gençlerini dışarıda temsil ediyorlar.



Türkiye’den insanlar seni NBA’de izliyor. Bir Türk olarak onlarla nasıl bir bağ kurduğunu düşünüyorsun?



Çok güzel bir duygu. “Saati kurduk bekliyoruz” gibi mesajlar atıyorlar sosyal medya üzerinden. Saat farkına rağmen bu beni çok mutlu ediyor. Onlar için en iyisini yapmaya çalışıyorum.



‘Star Wars’un son filmindeki Cedi’den hareket ettik’

Bir de şu meşhur #TheFirstCedi hashtag’inden bahsedelim...



Bunun hikâyesi şu: Ben kariyer yönetimim için profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Tüm iletişim, marka ve pazarlama planlamalarım, gelecek yönetimim hepsi bir ekip tarafından planlanıyor. Ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında ajanstan böyle bir öneri geldi. O dönemlerde Star Wars’un son filmi The Last Jedi vizyona girecekti. Dünyada Cedi isminde bir tek ben varım diye biliyorum. Oradan hareket ettik ve “TheFirst- Cedi” ortaya çıktı. NBA ve Cleveland bu ismi acayip benimsedi. Artık röportajlarda, maç anonslarında bile böyle sesleniyorlar.



