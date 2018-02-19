Didem Pehlivanoğlu, yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreçlerini inceleyen teziyle Amerikan Psikoloji Birliği'nin 2017 yılı doktora araştırma ödülünü kazandı. Doktora tezinin bütün masrafları ödül sayesinde karşılanan ve çalışmayı tamamlamaya hazırlanan Pehlivanoğlu, yaşlılıkta bilişsel süreçlerde meydana gelen değişiklikleri araştırmaya devam edecek.

Lisans eğitiminde deneysel psikoloji alanında kendisini geliştirdiğini aktaran Pehlivanoğlu, Boğaziçi Üniversitesinde tamamladığı yüksek lisansının ardından Amerika'daki Georgia Teknoloji Enstitüsü Psikoloji Bölümü'nde yaşlılar üzerine çalıştığını kaydetti.

Pehlivanoğlu, deneysel psikoloji alanında çalışmanın kendisini mutlu ettiğini, yüksek lisans eğitimi boyunca TUBİTAK yurt içi yüksek lisans programından destek bursu da aldığını belirterek, "Türkiye'deki eğitimimin ardından ziyaretçi araştırmacı olarak bulunduğum Georgia Teknoloji Enstitüsü Psikoloji Bölümü doktora programına kabul aldım. Burada Prof. Dr. Paul Verhaeghen'ın danışmanlığında yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreçlerini inceleyen bilişsel yaşlanma alanındaki doktora eğitimime başladım. Beyin dalgalarını ölçme yöntemiyle (EEG) genç ve yaşlıların algı ve dikkat süreçlerindeki duygusal içerikli materyallerin etkisi üzerine çalışıyorum. 'Duygusal Uyaranların Seçici Dikkat Üzerindeki Etkisinin Yaşa Bağlı Olarak İncelenmesi' başlıklı tez projem Amerikan Psikologlar Derneği tarafından doktora tezi araştırma ödülüne layık görüldü. Projemin masrafları bu ödül kapsamında sağlanan araştırma fonuyla destekleniyor" dedi.

Tezinin sürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu, genç ve yaşlı katılımcılardan oluşan bir grupla çalıştığını, şekil ve duygusal içerikli resimlere yanıtlarıyla birlikte beyin dalgalarının bu resimlere tepkisini kaydettiğini ifade etti.

Doktora mezuniyeti sonrasında da yaşlılıkta bilişsel süreçlerde meydana gelen değişiklerin altında yatan faktörleri incelemek istediğini ifade eden Pehlivanoğlu, Türk bilim insanı olarak araştırma yapmaya devam etmek istediğini söyledi.

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