'Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Türk Böbrek Vakfı tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl dördüncü kez düzenlenen “Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri” sahiplerini buluyor.

Türk Böbrek Vakfı’nın çalışma alanları içinde yer alan konular da dahil tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen ‘Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri’, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesinde; Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Nane, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, Türk Böbrek Vakfı Memorial Hizmet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi Başkanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Mücahit Atmanoğlu, deneyimli televizyoncu Lütfiye Pekcan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş yer alıyor.

“Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri” kapsamında yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere toplam üç ana kategori ile haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alt kategorilerinde haberler değerlendirildi.

“Uğur Ülker: Kalbini Bağışlayan Kişi Karşımda Olsaydı” başlıklı haberiyle Haberturk.com sağlık editörü Demet Demirkır, İnternet Röportaj Dalında ödül aldı.

Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri