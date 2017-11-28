Türk Böbrek Vakfı'ndan Haberturk.com'a ödül

Türk Böbrek Vakfı’nın tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın artırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlediği ‘Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu.

"Yazılı basın", "görsel basın" ve "internet medyası" olmak üzere üç ana kategori ile "haber-araştırma", "röportaj", "yazı dizisi-konu" ve "vaka-inceleme" kategorilerinde değerlendirilen haberler kapsamında Haberturk.com sağlık editörü Demet Demirkır'da "Kalbini bağışlayan kişi karşımda olsaydı..." haberiyle "İnternet Röportajı Dalında" ödül aldı.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN DİĞER İSİMLER VE KURUMLAR

"Televizyon Haber - Araştırma Dalı"nda "Hasta Kalbine Rağmen" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü Habertürk TV'den Duygu Kaya

"Televizyon Haber - Araştırma Dalı"nda, "Anne Sütüne Filtre" başlıklı haberiyle NTV'den Melike Şahin

"Televizyon Röportaj Dalı"nda, "10 Yıllık Kiracısına Böbreğini Verdi" başlıklı haberiyle Show TV'den Özge Mayetin

"Televizyon Röportaj Dalı"nda, "Her Anı Mutluluk Veren Mekan Tebessüm Kahvesi" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü Kanal D'den Özay Erad

"Televizyon Vaka – İnceleme Dalı"nda, "Zayıflama İlaçları" başlıklı haberiyle TRT'den Fatma Demir Turgut

"Televizyon Vaka – İnceleme Dalı"nda, "Karaciğer Tümörü Öğretmen Hakan Sağlam’ın Hayatını Kararttı" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü Kanal 7'den Derya Efe

"Televizyon Programı Dalı"nda, "Hayat Yeniden" programı ile NTV'den Beliz Teoman

"Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalı"nda, "Mucize Yarattılar" başlıklı haberiyle Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan



"Yazılı Basın Röportaj Dalı"nda, "Hastanın Vücudunu Dondurup Beyin Hücrelerini Kurtardılar" başlıklı haberiyle Doğan Haber Ajansı'ndan Buse Özel

"Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalı"nda, "Bağımlılık" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık



"Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalı"nda, "Yaşam Kuyruğu" başlıklı haberiyle Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe



"Yazılı Basın Röportaj Dalı"nda, "Bozulan İlaçlar Kanser Saçıyor" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü Milliyet gazetesinden Mert İnan

"Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalı"nda, "Bir Tutam Saç Kocaman Mutluluk" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü Sabah gazetesinden Gül Kireklo

"Yazılı Basın Dergi Röportaj Dalı"nda, "Gözler Diyabetin Üstünde / Korkutan Komplikasyon: Diyabetik Retinopati" başlıklı haberiyle Popüler Sağlık dergisinden Zeynep Çetinkaya



"İnternet Röportaj Dalı"nda, "Beyin Yaşlanması Durdurulabilecek" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü cnnturk.com'dan Esra Öz

"İnternet Haber – Araştırma Dalı"nda, "Sizin İçin Ölmüş Olabilir Ama Benim İçin Bir Kez Daha Doğdu" başlıklı haberiyle posta.com.tr'den Senim Tanay Karakuş

"İnternet Vaka – İnceleme Dalı"nda, "Sevimsiz Ama Önemli Bir Konu – İyi Ölüm / Good Death Nedir?" başlıklı haberiyle ntv.com.tr'den Tülay Karabağ

"İnternet Haber – Araştırma Dalı"nda, "Facebook’ta ‘Obez Bebek’ Alarmı" başlıklı haberiyle mansiyon ödülü yenisafak.com'den Ayşe Begüm Çelikkol

"GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİNİ DÜŞÜRDÜK"

TBV Başkanı Timur Erk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Sağlık Bakanlığı ve medyanın desteğiyle günlük tuz tüketimini 18 gramdan 14 grama düşürdüklerini dile getirerek, "Bu sayede 1,5 milyar tasarruf sağladık. Her şeyden evvel halkın sağlığını temin ettik" dedi.

Erk, şeker konusunda aynı aşamayı kaydedemediklerini aktararak, "Şekerde bazı firmalar Türkiye piyasasına yüzde 50 mısır nişasta şekeri satıyor. Şeker pancarına göre oranı çok yüksek. İşte bu nedenle 3 milyon obez nüfus var. 1,8 milyonu bir sene evveline göre 17 yaş altında. Çocuklarımız obez ve sağlıksız nesiller yetiştiriyoruz. Bunun için mücadele etmemiz şart. O cicili bicili, janjanlı ambalajlı reklamlara son vermek lazım. Çocuklarımız hareket ettirmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Türk Böbrek Vakfı

Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri