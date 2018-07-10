İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'ndan toplamda 9 madalya ile yurda döndüklerini anımsatan Çelen, "Oraya gidene kadar tarihimizde 7 madalyamız vardı. Biz bir yarışmada 9 madalya aldık. 'Ne oluyor cimnastiğe' dendi. Burada da 13 madalya alınca madalyaların tesadüf olmadığını gösterdik. Tarihte bir ilki başarıp katıldığımız turnuvada 13 madalya kazandık." dedi.
Mersin'de bu organizasyonun 2. kez düzenlendiğini anımsatan Çelen, şöyle devam etti:
"Her geçen yıl katılım sayısı artıyor ve kaliteli cimnastik yapan ülkeler gelmeye başlıyor. Sporcularımız çok güzel yarıştı. Gerçekten onlar ve antrenörleriyle gurur duyuyorum. Şöyle bir düşünüyorum da 5 yıl önce federasyon başkanı olduğumda Katar'a Dünya Kupası serisine gitmiştik. Oralarda finale kalamadan geri dönmüştük. İkinci yıl finale kalalım dedik yine kalamadık. 3. yıl final yaptık bize madalya vermediler. Zamanla 1-2 madalya derken bugün artık her gittiğimiz yarışmadan madalyayla dönüyoruz hatta 'Neden altınımız az oldu. Şurada şu puanları niye alamadık' diye üzülüyoruz. Bu iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesi. 5 yılda bin olan sporcu sayıları bugün 100 binlere ulaştı. Bu çocuklar 100 bin cimnastikçiye rol model oluyorlar Türkiye'de. Bunlar daha da artacak."
Çelen, cimnastiği sporun temeli olarak gördüklerini, diğer federasyonlara da bir altyapı, fabrika görevi üstlendiklerini aktardı.
Hem sayı hem de nitelik olarak büyüdüklerini, başarıların da artık gelmeye başladığını kaydeden Çelen, kendilerine büyük destek verildiğini ve en iyi şartların sağlandığını vurguladı.
"OLİMPİYATLARA, TAKIM OLARAK GİTMEK İSTİYORUZ"
Suat Çelen, federasyon olarak kendilerine büyük hedefler koyduklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Olimpiyatlara takım olarak gitme hedefimiz var. Aslında bizim koyduğumuz hedefler çok yüksek ama ulaşılamayacak hedefler değil. Bu takımla 2020 ve 2024'de eğer bu iş olmazsa ülkemiz böyle bir jenerasyonu kolay kolay 30 yıl yakalayamaz. Dolayısıyla eğer bu sporcularımız olimpiyatlara takım olarak gitmeyi başarırsa kendilerinden sonra gelecek neslin önünü inanılmaz derecede açacaklar. Hedefimiz olimpiyatlara artistikte erkekler ve kadınlarda takım olarak gitmek, ritmik ve trambolinde de olimpiyat kotası almak."
Çelen, her bir disiplinde Türkiye'de dünya şampiyonası organize etmeyi hedeflediklerini, her branşta da olimpiyatta yarışmak istediklerini sözlerine ekledi.
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