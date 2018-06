İHA'da yer alan habere göre; Şişecam, Hindistan’da 2013 yılından bu yana yüzde 50 ortak olduğu düzcam üreticisi iştiraki HNG Float Glass Limited (HNGFL) şirketinin yüzde 49.8 payını 85.4 milyon dolar karşılığında satın alarak şirketin yüzde 99,80 hissesinin sahibi oldu. Trakya Cam'ın Hindistan'da düzcam ve ayna üretimi ile satışı üzerine faaliyet gösteren şirketteki payı yüzde 99,8'e çıktı.



Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hindistan'da mukim, yüzde 50 hissesine sahip olduğumuz iş ortaklığımız HNG Float Glass Limited'in yüzde 49,80 oranındaki payı 85 milyon 404 bin 679 dolar karşılığında Hindusthan National Glass and Industries Ltd., Spotlight Vanijya Limited, Brabourne Commerce Pvt Ltd ve diğer kurucu ortaklardan satın alınıp şirkete yüzde 99,8 oranında ortak olunmuştur".

