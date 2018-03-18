Türk doktora sınırları aşan davet

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, robotik cerrahi konusundaki deneyimini aktarmak üzere İskoçya'nın en köklü üniversitelerinden Edinburgh Üniversitesi Hastanesine davet edildi.

İHA'nın haberine göre; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, İskoçya'nın en köklü üniversitelerinden Edinburgh Üniversitesi Hastanesine davet edildi.

Ege Üniversitesinde robotik cerrahi ameliyatlarını 2012 yılından beri gerçekleştirdiklerini ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Turna, "Ülkemizdeki akademik merkezlerden robotik cerrahi alanında en çok operasyona imza atan ekiplerden birisiyiz. Bu operasyonların neticesinde deneyimimiz çok arttı ve bu başarı neticesinde ulusal ve uluslararası birçok platformda çeşitli akademik etkinliklere davetler aldık.

Ege Üniversitesinde kazandığım bu deneyim neticesinde İskoçya'da bulunan Edinburgh Üniversitesi de bana bir davette bulundu. Orada yeni kurulmakta olan robotik cerrahi sistemine akademik ve klinik anlamda katkıda bulunmamı istediler. Ben de gelen bu prestijli teklifi üniversitemiz yönetimine bildirdim. Üniversite üst yönetimimizin de desteği ile bu çerçevede Ege Üniversitesindeki görevime bir süreliğine ara verip, Edinburgh Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başlayacağım. Edinburgh'da özellikle prostat ve böbrek kanseri hastalarında robotik cerrahi operasyonlarını yapacağım. Üniversitemi ve ülkemi temsil edecek olmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duruyorum. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Nejdet Budak'a, dekanımıza ve başhekimimize ve üroloji bölümündeki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER