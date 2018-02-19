Samsun'da bir ortopedi uzmanı doktor tarafından yapılan ve dünyada bir benzeri olmayan "Ortopedi Robotu" ile kırıklar açık ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilecek.
İHA'nın haberine göre; 5 yıl önce zorlu bir kırık ameliyatından çıktıktan sonra aklına bir cihazla bu işlemin yapılabileceği fikri gelen Opr. Dr. Burak Tuna, mühendis arkadaşlarının yardımıyla 3 yıl süren çalışmalar sonucunda "Ortopedi Robotu" ismini verdiği bir cihaz yaptı. Kırılan kemikleri normalden daha kısa sürede yerine oturtan robot, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de kemikleri daha iyi bir şekilde yerine oturtabiliyor. Robota sabitlenen kırık kemik parçaları joistik yardımıyla uzaktan bir ekran vasıtasıyla yerine oturtulabiliyor. Uzaktan müdahale ve kısa sürede işlemin sona erdirilmesi sayesinde radyasyonun etkileri de en aza indirgeniyor. Deney hayvanları üzerinde oldukça başarılı sonuçlar veren Ortopedi Robotu, 6 ay içerisinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacak. Ortopedi Robotu'nun patentini de alan Tuna, dünyada başka benzeri olmayan robotun insanlığa büyük fayda sağlayacağını belirtti.
"6 AY İÇERİSİNDE İNSANLAR ÜZERİNDE DENEMEYE BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Ortopedi Robotu'nun kırık ameliyatlarına büyük kolaylık sağlayacağını belirten Samsun Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tuna, "Kırık ameliyatlarında kırık uçlarını elle uç uca getiriyoruz. Bu her zaman istenilen şekilde olmayabiliyor. Bu güç gerektiren ve hassas bir işlem olduğu için insan gücü yeterli olmayabiliyor. Ayrıca bu işlem röntgen cihazı altında yapıldığından hem hasta hem de ameliyat ekibi uzun süreli radyasyona maruz kalabiliyor. Yaklaşık 5 yıl önce kırığı olan bir hastayı ameliyat ederken bu zorlukla karşılaştım. Ameliyattan çıktıktan sonra böyle bir proje aklıma geldi. Öyle bir robot olsun ki benim yerime geçsin; kırığın uçlarını hatasız, milimetrik ve kısa sürede bir araya getirsin. Bunu araştırdım ve dünyada böyle bir cihazın olmadığını gördüm. Bu konuyu mühendis arkadaşlarımla paylaştım. Daha sonra AR-GE çalışmalarına başladık. Ben robotun nasıl bir şey olması gerektiğini tarif ettim. Arkadaşlarımla birlikte 3 yıl süre içerisinde cihazın prototipini yaptık ve patentini aldık. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu proje Türkiye ve halkımız için faydalı olacak ve bunu dünyaya ihraç edeceğiz. Deney hayvanları üzerinde denemelerimizi yaptık. Başarılı sonuçlar aldık. Son prosedürleri de tamamlayarak 6 ay içerisinde bu robotu insanlar üzerinde denemeye başlamayı hedefliyoruz" dedi.
"AMACIMIZ DEVLETİN DESTEĞİYLE DÜNYAYA PAZARLAMAK"
Kapalı ameliyat yöntemi ile cihazın işlem yaptığını belirten Tuna, "Bu ameliyatlar kapalı veya açık yapıldığında 2 saat sürebilen ameliyatlar. Bu robotla ameliyat süresi 15 dakikaya iniyor. Sürenin azalması ve ameliyathanenin uzun süreli işgal edilmemesi açısından da önemli bir avantaj. Bu gibi durumlarda genel olarak açık ameliyatlar yapılıyor. Fakat bu robotun sayesinde kapalı ameliyatlara dönüleceğine inanıyorum. Ameliyat kapalı olduğu için de enfeksiyon riski de büyük oranda azalacak. Bu cihazın dünyada başka bir örneği yok. Amacımız bu ürünü devletimizin desteğiyle Türkiye'ye üretip dünyaya pazarlamak" diye konuştu.
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