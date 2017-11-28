Türk dönerci Alman başkanın hayatını kurtardı

Dün akşam dönerci dükkanında saldırıya uğrayıp boynundan yara alan Hollstein, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
İşlettikleri restoranda babası Abdullah Demir (59) ile saldırganı durduran ve belediye başkanının hayatını kurtaran Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.00 sıralarında annesi ve babasıyla restoranda çalışırken Belediye Başkanı Hollstein'ın içeri girdiğini söyledi.
Belediye başkanının eve götürmek için paket olarak iki döner istediğini belirten Demir, daha önceden tanıştığı Hollstein ile sohbete başladıklarını bildirdi.
Demir, şöyle devam etti:
"10-15 dakika sonra içeri o şahıs girdi. Normal şekilde geldi, sarhoş filan değildi, bir döner istedi. Ben hem çalışıyordum hem belediye başkanıyla sohbete devam ettim. Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ancak başka bir tarihe ertelendiğini söyledi. Saldırgan bunu duyunca tuhafça bakıp kendisine belediye başkanı olup olmadığını sordu. Belediye başkanı ise 'evet' dedi. Benim arkam dönüktü, önümü döndüğüm an bıçağı çıkardı."
"BOĞAZINI KESMEK İSTEDİ"
Saldırı anını anlatırken bile hala olayın etkisinden kurtulamadığını aktaran Demir, zanlının çıkardığı bıçağın en az 30 santimetre olduğunu dile getirdi.
Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Hemen sol eliyle boğazını doladı ve sağ elindeki bıçakla boğazını kesmek istedi. Belediye başkanı o an kendini korumaya çalıştı ancak bıçak boğazını 10-15 santimetre kadar kesti. Bende o an sakin olun diye bağırdım ama adam dinlemedi ve kesmeye çalıştı. O an hemen daldım, elini tuttum bıçağı uzak tutsun diye. Sesleri duyan babam annemle hemen içeri girdi. Babam da geldi ve mecbur keskin yerinden tutarak saldırganın elinden bıçağı almaya çalıştı. Babamın eli kesildi. Adam çok kuvvetliydi ilk anda bıçağı almayı başaramadık. Babam adamın parmağını geriye doğru kıvırınca saldırgan bıçağı bıraktı. Bıçak yere düşünce ben adamın boğazına sarıldım, bu arada üçümüz hala boğuşmaya devam ediyorduk."
Demir, o an annesine seslenerek 10 metre yanlarındaki polis karakoluna giderek yardım çağırmasını isteğini belirterek,, "Annemin Almancası çok iyi olmadığı için karakola koşup 'bıçakla kesiyor' diyebilmiş. Bir kadın polis koşarak geldi, gördü ki durum vahim, hemen silahını çıkarıp saldırgana doğrulttu. Ardından birkaç polis daha geldi, sonra hepimiz birlikte tutup adamı etkisiz hale getirdik." diye konuştu.
MERKEL'DEN KINAMA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki diğer politikacılarla birlikte saldırıya uğrayan Altena Belediye Başkanı Hollstein'a geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, saldırıyı kınadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.