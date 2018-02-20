Türk dünyasından basın mensupları Yalçın Topçu'yu ziyaret etti

Türk dünyasının fertlerinin her konuda bir görev bilinci ile yaratıldığını belirten Topçu "Türklerin her boyu kahramandır, ahlaklı ve diğergamdırlar. Dostlarına Yunus, düşmanına Yavuz olurlar. Sebepsiz yere hiç bir insana ve canlıya asla zarar vermezler. Türkün hiçbir boyu tuttuğu eli bırakmaz, sözünden asla dönmez; iyi ve kötü günlerde dostlarını asla terk etmez" sözleriyle Türklüğün meziyetlerini özetledi.
"TÜRK'ÜN MAZİSİ BUNA İSPATTIR VE ATİSİNE DE KEFİLDİR"
"Türk'ün herhangi bir boyu ile el ele verenler, yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek, aynı zamanda kadim bir dost kazanmış olurlar. Türk'ün her bir boyu Tanrı Dağları'ndan ilahi bir kaderle 'İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem' davasına fedai olmaları için indirilmiştir ve indirenin de yeryüzündeki son ordusudur. Türk boylarının her bir ferdinin hayattaki tek ülküsü, yaradılış gayesine uygun bir hayat yaşayıp yaradanının rızasını kazanmaktır. Bu büyük millete dost olan kazanmış, düşman olan kaybetmiştir. Türk'ün mazisi buna ispattır ve atisine de kefildir."
"BU ADIM 'YEDİ DEVLET-BİR MİLLET' KARDEŞLİĞİNİN PEKİŞMESİNE VESİLE OLACAKTIR"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişle ilgili kararnameyi imzalamasını da değerlendiren Topçu "Türk Dünyası içinde dil birliği sağlama yolunda büyük bir adım atan Kazakistan devletini, Kazak kardeşlerimizi ve Türk-İslam dünyasının ak sakalı bilge lider Nursultan Nazarbayev'i hürmet ve sevgi ile selamlıyorum. Bu dev adım atalarımız İsmail Gaspıralı, Mustafa Çokay ve Mağcan Cumabay'ın ülküsüne ve 'yedi devlet - bir millet' kardeşliğinin pekişmesine vesile olacak kutlu bir adımdır" ifadelerini kullandı.
TOPÇU'YA AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ'NDEN FAHRİ FERMAN
Türk Dünyası edebiyatına yaptığı hizmetlerden ötürü kendisine "Azerbaycan Yazıçılar Birliyi" tarafından gönderilen "Fahri Ferman" ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu "büyük Türk milleti içindeki yedi kardeş devletten benim ifademle iki kardeşimiz olan Azerbaycan'dan Azerbaycan Yazarlar Birliğine nezaketleri için en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Bu vesileyle Türk edebiyat dünyasının hürmetli büyüğü Anar Rızaev'e ve yönetimine saygılarımı ve selamlarımı sunuyor, kendilerine uzun ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.
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