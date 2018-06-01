Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Adnan Yıldırım, Aralık 2017'de Japonya, Şubat 2018'de ABD ve mayıs başında Hong Kong ve Tayvan'da gerçekleştirdiği ziyaretler serisine ek olarak bu hafta Zürih, Frankfurt ve Amsterdam'da 15 kurumsal yatırımcıyla 4 gün süren bir dizi toplantı düzenledi.

Portföylerindeki toplam varlıkları milyarlarca avroyu aşan, Avrupa'nın önde gelen finansal kuruluşlarıyla yapılan toplantıları, Türk Eximbank'ın senelerdir yakın iş birliği içinde olduğu ING Bank organize etti.

Söz konusu toplantılarda yatırımcılara, Türk Eximbank'ın son dönem faaliyetleri ve mali durumunun yanı sıra, Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler anlatıldı.

TOPLANTILAR, EXİMBANK İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Türk Eximbank'ın sağladığı orta ve uzun vadeli finansmanın, dolayısıyla ihracatçılara sağlanan desteğin artırılması amacıyla düzenlenen toplantılar, her yıl eurobond piyasalarından 1 milyar dolar civarında kaynak bulan banka için büyük bir öneme sahip.

Nitekim ABD'de şubatta yatırımcılarla yapılan görüşmelerin, Türk Eximbank'ın mart ayında gerçekleştirdiği tahvil ihracına oldukça olumlu bir etkisi oldu. Bunun sonucunda ihraç edilen tahvilin yarısına yakın tutarı Amerikalı kuruluşlar tarafından satın alındı.

Türk Eximbank'ın, 500 milyon dolarlık son ihracı ile tahvil yükümlülükleri 3,25 milyar dolara ulaşırken, yurt dışı borçlarının üçte birini tahvillerden sağladığı kaynaklar oluşturdu.

Banka, yılın ikinci yarısında bir tahvil ihracı daha yapmayı ve gelecek aylarda ilk sukuk ihracını gerçekleştirmeyi planlıyor.