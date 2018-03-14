Türk Eximbank ihracatçının teminat maliyetini azalttı

Türk Eximbank'ın döviz kuru forward ve opsiyon işlemlerinde yaptığı değişiklikleri internet sitesinde duyurdu. Buna göre banka ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu işlemlerde değişiklikler yaptı.

Döviz kuru forward işlemleri için başlangıç teminatı oranı yüzde 20'den yüzde 12'ye, sürdürme teminatı oranı yüzde 15'ten yüzde 6'ya düşürüldü. Böylece ihracatçıların teminat maliyetleri önemli ölçüde azaltıldı.

Döviz kuru forward ve opsiyon işlemleri için vade sonunda nakdi uzlaşma seçeneğinin yanı sıra kaydi teslimat seçeneği de getirildi. Bu sayede vade sonunda ihracatçılar ilgili döviz tutarlarını Türk Eximbank'tan alabilecek ya da bankaya satabilecek.

Halihazırda dolar/TL,avro/TL, sterlin/TL ve yen/TL kurları üzerinden yapılan işlemlere dolar, avro, sterin ve yen para birimlerinden oluşan pariteler de eklendi. Böylece ihracatçılar avro/dolar, sterlin/dolar ve yen/dolar gibi pariteler üzerinden de işlemler yapabilecek.