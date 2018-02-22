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"Türkiye'nin en önemli pazarı Avrupa ülkeleri. Son yıllarda artan ihracatla birlikte Avrupa'dan sonra Çin de Türkiye için önemli bir pazar haline gelmeye başladı. Gelecek için de çok umutluyuz. İhracat rakamları bunu destekliyor. Çin'in gelişiminin sürmesi ve Türkiye'nin de fındık politikasında hata yapmaması durumunda bu ülkeye olan ihracat miktarı daha da artacaktır."