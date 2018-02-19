Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı yoğun ilgi görüyor.

Ajans Press Senegal'in haberine göre, Aralık 2017'deki açılışından bu yana havalimanında 4 bin 533 uçuş yapıldı.

Havalimanını iki ayda 354 bin 970 yolcu kullandı.

3 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

AA'nın haberine göre, Dakar'ın yeni kentleşme projesi kapsamında şehre 40 kilometre mesafede bulunan havalimanı, 50 bin hektarlık alan üzerinde ve 3 milyon yolcu kapasiteli olarak hizmet veriyor.

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