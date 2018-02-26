Türk futboluna 6 yeni stadyum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve belediyelerin bütçeleriyle hizmete sunulan 14 stadyuma, proje ve ihale süreci tamamlanan 6 stat daha eklenecek.
Ankara, Elazığ, Erzincan, Hakkari ve Şırnak-Cizre Stadyumu proje, Edirne Stadyumu ise ihale aşamasında bulunuyor. Edirne Stadyumu, TOKİ kaynaklarıyla, diğer statlar ise GSB bütçesiyle futbolseverlerin hizmetine sunulacak. Yeni stat projeleri arasında yer alan ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılması planlanan yeni stat için 500 milyon liralık bütçe öngörüldü. Milli Takımlar Stadyumu şeklinde planlanan tesis 7 gün, 24 saat sistemine göre inşa edilecek. Projesinin yüzde 80'i tamamlanan tesis için 2017-2018 futbol sezonu sonunda yoğun bir çalışmanın yapılması bekleniyor.
Başkentteki stadyum, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) standartlarına uygun şekilde inşa edilecek. Bu kapsamda yetkililer arasında yapılan görüşmelerde istenilen 25 standardın, 24'ü şu an için gündemde bulunan projede yer aldı. Ankara Stadyumu 3 yıl içerisinde bitirilecek ve başkentteki futbolseverlerin hizmetine sunulacak.
820 MİLYON LİRALIK BÜTÇE
GSB ve TOKİ imkanlarıyla inşa edilerek Türk futboluna kazandırılacak 6 yeni stat için 820 milyon liralık bütçe ayrıldı. En yüksek bütçeye sahip Ankara Stadyumu'nun yanı sıra Şırnak-Cizre Stadyumu ise 15 milyon liralık bütçesiyle en az para harcanacak tesis konumunda bulunuyor. Elazığ ve Erzincan yüzer milyon, Hakkari 30 milyon ve Edirne Stadyumu da 75 milyon liralık bütçeyle inşa edilecek.
11 STADIN İNŞASI SÜRÜYOR
GSB, TOKİ ve belediyelerle ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında 11 stadyumun inşası da sürüyor. Adana, Batman, Çorum, Diyarbakır, Giresun, Hatay, İzmir (2), Karaman, Manisa (Turgutlu), Ordu'daki statların tamamlanması için çalışmalar yürütülüyor. İnşa edilecek yeni statlar, proje ve ihale aşamasındaki stadyumlarla Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için daha avantajlı konuma ulaşacak.
14 STADYUM
GSB, daha önce TOKİ ve belediyelerle yaptığı protokollerle 14 stadyumu hizmete sunmuştu. Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'a TOKİ, Bursa, Konya ve Manisa'ya da belediye protokolüyle statlar yapılmıştı.
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