EN ÇOK OYUNCU GÖNDEREN ÜLKE BREZİLYA! Dünyada yurtdışına en çok futbolcu gönderen ülke ise Brezilya. Güney Amerika ülkesi, yurt dışına tam 1202 futbolcu göndermesiyle bu alanda zirvede yer alıyor. Brezilya'nın hemen arkasında 781 futbolcuyla Fransa, 753 oyuncuyla Arjantin yer alıyor. 4 ve 5. sıralar ise 460 futbolcuyla Sırbistan, 451 oyuncuyla İngiltere'de. Onları da 362 futbolcuyla İspanya, 335 ile Almanya takip ediyor. Brezilyalı futbolcuların çoğu Portekiz'i tercih ediyor. Onu İtalya, Japonya ve Türkiye takip ediyor.

CIES'in Ekim 2017 tarihli son raporunda, 15 ila 21 yaşları arasında 3 yıl formasını giyen futbolcu bulundurma oranında da Türkiye'den kulüp bulunmuyor. Avrupa'nın beş büyük liginden La Liga'da yer alan üç kulüp bu alanda zirvede bulunuyor. Real Madrid, son bir yılda altyapısından 41 futbolcuyu A takımla antrenmanlara çıkarırken bunların 8 tanesi, profesyonel sözleşmeli durumda. Real Madrid'i 34 futbolcuyla Barcelona, 31 oyuncuyla Lyon, 29 futbolcuyla Athletic Bilbao, 28 oyuncuyla Manchester United izliyor. Tüm Avrupa genelinde ise Ajax, 71 futbolcuya şans vererek bu alanda zirvede yer alıyor. Chelsea, Monaco, Bayern Münih, Paris Saint-Germain gibi yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapıyor algısının bulunduğu kulüpler ise ilk 50 arasında bulunuyor! İZLANDA NE YAPTI? 2008 yılında iflasın eşiğine gelen, kimliği belirsiz bir kişi tarafından popüler açık artırma sitesi e-Bay'da satışa çıkarılan İzlanda, son yıllarda futboldaki başarılarıyla tarih yazıyor. Türkiye ile hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde aynı grupta yer aldı ve ikisine de tarihinde ilk kez katılma başarısı gösterdi. 2008'de Hollanda ile yapılan maç sonrası teknik direktör Eyjolfur Sverrisson, karşılaşma sonrasında ATM'den para çekmek istemiş ancak sermaye kontrolü nedeniyle bunu başaramadığı için parasız kalmıştı. 1980 ve 1990'lı yıllarda "kontrolden çıktığı" söylenen gençlerden 2016 yılında 21 bin 500 kayıtlı futbolcu çıktı. 2012'de FIFA'nın dünya sıralamasında 130. basamakta olan İzlanda, güncel listede 22. basamakta yer alıyor. Peki İzlanda bunu nasıl başardı?

"20 yıl önce futbol oynadığımda, kışın haftada sadece 1 kez antrenman yapabiliyordum. Basketbol ya da hentbol oynayarak kendimi hazır tutuyordum." Arnar Gunnarsson - İzlanda Eğitim Direktörü

ÖNCE ANTRENÖR YETİŞTİRİLDİ



Eski İzlandalı futbolcu Sigurdur Ragnar Eyjolfsson yönetiminde teknik adam yetiştirmeye önem veren Kuzey Avrupa ülkesinde son yıllarda yüzlerce uzman, UEFA'dan teknik direktörlük belgesi aldı. Söz konusu eğitmenler tarafından son 17 yılda yetiştirilen oyuncular ise bugün ülke basınınca "altın nesil" olarak değerlendirilen İzlanda Milli Takımı'nın iskeletini oluşturuyor. SAHALAR YAPTILAR



Son yıllarda futbola önemli yatırımlar yapan İzlanda'da kışın soğuk hava şartlarından etkilenmeyen 20 futbol sahası ve çocukların oynaması için 150 küçük saha, 2000'li yıllardan itibaren inşa edildi. Ayrıca, içinde antrenman sahaları, soyunma odaları, sağlık tesisleri ve binlerce seyirciyi alan tribünlerin bulunduğu "futbol evleri" adı verilen 11 yapı oluşturuldu. İzlanda Milli Takımı'nın başında bulunan Heimir Hallgrimsson, İzlanda basınına yaptığı açıklamada, milli takımın son yıllardaki çıkışının sürpriz sayılmaması gerektiğini belirterek, "Antrenörlerimizin yüzde 70'inin UEFA B, yüzde 23'ünün ise UEFA A lisansı var. Bu oyuncular onların ürünü ve küçük yaşlardan beri en iyi eğitimi aldılar." değerlendirmesinde bulundu.

İHSAN DERELİOĞLU - Trabzonspor Gençlik Gelişim Sorumlusu

Altyapıda en iyi sonucu alabilmek için oyuncu, antrenör, tesis, proje ve zaman kriterlerinin hepsinin bir arada olması lazım ancak öncelik, yetenek seçimi yani oyuncudur. Ondan sonra eğitici, tesis, organizasyon gelir. Profesyonel düzeyde oynama fırsatının bulunması da gerekiyor. Üst yapılarda oynayacak imkan sağlanmazsa, bunların hiçbiri yerine getirilmemiş gibi oluyor. 80 milyonluk bir ülkeyiz, yaklaşık 20 milyon da gencimiz var ancak kaçı spor yapabiliyor? Bunun dışında hem tesis hem de organizasyon anlamında eksiğiz. Daha önemlisi okul sporcu işbirliği anlamında yetersiziz. Bu sadece futbolda da değil, diğer spor dallarında da böyle çünkü spor yapabilen çocuğumuz az. Oturdukları, ikamet ettikleri mahallelerde spor yapacak ortamı bulamıyorlar. Özellikle Anadolu’daki çocuklar tesisten mahrumlar. Bu bahsettiğimiz havuzdan yetenek teşhisi yapıp elit sayıya ulaşamıyoruz. Kulüplerin mantalitesi de çok önemli. Tüketici modelde olan bir ülkeyiz, üretici anlayışa döndüğümüzde bunların hepsini bir bir aşabiliriz. Ancak okul durumu baya belirleyici oluyor. Sabah 8:30 akşam 4-5 gibi biten bir eğitim düzenimiz var. Bu çocuklar ne zaman spor, antrenman yapacaklar? 5 gibi antrenmana getirebildiğiniz, beslenmesini düzgün sağlayamamış çocuğu antrenman yaptıracak ve eve ulaştıracaksınız bu da saat olarak 8-9’u bulacak. Bu çocuk ne zaman dinlenecek, 24 saatinin kaçını ayakta geçirmiş olacak? Kulüpler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çözüm bulması gerekiyor. "ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SAYISINA KALMIŞIZ"

Türkiye’de üstün yetenekli çocukların sayısına kalmışız. Kendi çabalarıyla çıkıyorlar ancak birçoğu da yetersizlikler nedeniyle hiç parlayamıyor. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kısıtlı örnekler var. Bu çocukların okuduğu okulun spora yatkınlığı, yaklaşımı sayesinde, antrenman programını etkilemeyen düzenler sayesinde şanslı çocuklar. Ayrıca özel de yetenekler.

Trabzon'un Çaykara ilçesi doğumlu olan Yusuf, 8 yaşındayken ikamet ettiği Pelitli Mahallesi'ndeki Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu'nda, Trabzonspor'un oyuncu seçmelerinde beğenildi. Yusuf, antrenör Salih Tekke tarafından maçın başlamasından 20 saniye sonra attığı golün ardından Trabzonspor'a seçildi.

Altyapılardaki oyuncuların yetenek olarak profesyonel seviyeye ayak uyduramadıklarını düşünmüyorum, ayak uyduramama daha çok psikolojik, aile, çevresel faktörlerden, profesyonel kulüplerin ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Günlük başarılarla, sonuçlara endekslendiği için A Takıma geçiş sürecinde sabır olmuyor. Medyanın, ailenin, toplumun bakış açısı çocukları etkiliyor. Diğer önemli nokta ise ekonomik farklar. Profesyonel olunduğunda yaşam tarzları çok önemli farklar oluşturuyor. Yusuf Yazıcı, Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan takımdaydı. Takımın kaptanlığını yapan genç yıldız, şampiyonluk anlarını "Herkes seviniyordu, kimisi mutluluktan ağlıyordu. Ben donup kaldım, hiç hareket edemedim. Daha sonra kendime geldim, takım olarak büyük sevinç yaşadık. 15 bin taraftar maçımızı izledi. Çok muhteşem bir duyguydu." ifadeleriyle anlatıyor. Maalesef altyapılarımızda rekabetçilik kanayan yaramız. Altyapılarda çalışanlar olarak sonucun önemli olmadığını düşünüyor, ifade ediyoruz ancak uygulamaya gelindiğinde sonuç elde edilemediği zaman bunu söyleyenler, o görevleri yapamayacak durumda oluyorlar. Dışarıdan kulübe, kulüpten antrenöre, antrenörden de oyuncuya bir rekabetçi anlayış geçebiliyor. Yoksa oyuncunun gelişiminin, takımın puansal gelişiminden daha önemli olduğu gerçeği ortada. 14 yabancı kuralı yanlış anlaşılıyor, 14 yabancı serbestisi var ancak kulüpler bunu mecburi gibi algılayarak kontenjanı doldurmak, ihtiyaçlarını çabuk çözmek gibi şeylere itiyor. Bu da ileriye dönük yatırımın olmamasını etkiliyor. 17 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynarken, Dünya Kupası’nda grup sonuncusu oldu. Bu kadar belirgin bir fark olması normal mi? Oradaki iklim şartları, çocukların içinde bulunduğu atmosfer, psikolojik durumları, gerçek performanslarını ortaya koymalarını zorlaştırdı. Bunların dışında benim gördüğüm en önemli fark, fizikseldi. Hem ‘size’ yani hacim hem de güç olarak… İşin fiziksel boyutu, Türkiye’de tartışılması bilimsel araştırmalara konu olarak sonuca ulaştırılması gereken bir şey. Hangi yaşlarda kuvvet çalışılması, yeterli kuvvete ne zaman çıkılması gerektiği gibi şeylerin araştırılması gerekiyor. Yoksa benim gördüğüm, bizim oyuncularımız, diğer oyunculardan daha iyiydi. Takımlar Oyuncu sayısı Oynattıkları oyuncular ve aldıkları süre Toplam süre Bursaspor 5 Ertuğrul Ersoy (810), Kubilay Kanatsızkuş (240), Muhammed Şengezer (180), Furkan Soyalp (149), Rüştü Hanlı (3) 1382 Trabzonspor 4 Yusuf Yazıcı (1341), Abdülkadir Ömür (784), Mustafa Akbaş (756), Uğurcan Çakır (45) 2926 Gençlerbirliği 4 Ahmet Oğuz (1198), Uğur Çiftçi (1334), Halil İbrahim Pehlivan (160), Yıldırım Mert Çetin (90) 2782 Fenerbahçe 3 Oğuz Kağan Güçtekin (53), Ahmethan Köse (23), Samed Karakoç (6) 82 Beşiktaş 2 Necip Uysal (325), Fatih Aksoy (17) 342 Antalyaspor 2 Zeki Yıldırım (129), Musa Nizam (3) 132 Demir Grup Sivasspor 1 Ziya Erdal (1113) 1113 Medipol Başakşehir 1 Mahmut Tekdemir (935) 935 Göztepe 1 Halil Akbunar (759) 759 Atiker Konyaspor 1 Selim Ay (392) 392 Kasımpaşa 1 Hasan Bilal (91) 91 EMRAH BAYRAKTAR - Galatasaray Akademi Direktörü, UEFA Antrenör Eğitmeni Doğru bir altyapının dört temel unsuru vardır: Kaliteli eğitmen, kaliteli oyuncular, kaliteli fiziksel koşullar ve iyi bir organizasyon. Organizasyonun içerisinde de oyuncuları nasıl eğiteceğini belirleyen felsefe yatar. Bu dört kriterden birini öne çıkarıp birini daha önemsiz gibi gösteremeyiz. Zaman ve proje oldukça önemli. Ülke olarak sabırsız bir yapımız var, her şey hemen olsun istiyoruz. Altyapıya bir yıl yatırım yapıp ertesi sene A takımda fark yaratacak oyuncular çıksın istiyoruz. Ülke olarak bu kriterlerin birçoğunda geride olduğumuzu söyleyebilirim. Fiziksel koşullarımız ülke genelinde yetersiz, birçok ilde yeterli sayıda futbol sahası yok. Profesyonel kulüplerin altyapı tesisleri yetersiz durumda. Yetenek havuzumuz geçmiş yıllara göre daralıyor, son 10-15 yıla baktığımızda doğal yetenekli çocuklar azalmaya başladı. "PROFESYONEL DÜZEYE GEÇİŞ SÜRECİNİ İYİ YÖNETEMİYORUZ"

Kaliteli antrenörler de ne yazık ki profesyonel arenaya kaymak istiyorlar çünkü altyapıda hem az hem de düzensiz maaş alıyorlar. Kalifiye, kaliteli antrenör, profesyonel arenada çalışmak istiyor. Biz yetenekli oyuncuya ulaşabiliyor, bir şekilde yetiştirebiliyoruz ancak profesyonel düzeye taşımada geçiş sürecini iyi yönetemiyoruz. Altyapılarda doğru organizasyon yapısına kavuşamadığımız için genç oyuncunun profesyonel takımlarda oynama oranı yüzde olarak düşük kalıyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural Köln Spor Akademisi'nden mezun olan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan UEFA Pro Lisans diplomasını alan teknik direktör Yılmaz Vural, yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan dünya çapında 3 Türk futbolcu yetişirken, 80 milyonluk Türkiye'den bu ayarda bir oyuncu çıkmamasının temel sebebinin altyapı eğitimi olduğunu şu sözlerle özetledi: Bu tamamen eğitilmiş ile eğitilmemiş arasındaki fark. Burada olay altyapıya gidiyor. Almanya'da 300 bin lisanslı Türk oyuncu olduğu söyleniyor, bunların içinden de 3 Türk çıkabiliyor. Türkiye'de de aynı ortam oluşturulursa, altyapıya gereken ilgi gösterilirse Türkiye de bu konuya ağırlık verse 80 milyonluk ülkeden çok iyi bir 11 neden çıkmasın? Ülkenin en önemli takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altyapıda düzgün sahaları yok. Biz işin hep vitrinindeyiz. 3. Lig ve 2. Lig'de oyuncuların soyunacağı yerler yok. (AA) "GENÇ OYUNCUNUN ÜLKE FUTBOLUNA KAZANDIRILMASI SADECE ALTYAPI YETKİLİLERİNİN GÖREVİ DEĞİLDİR"

Öncelikle zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Genç oyuncunun ülke futboluna, profesyonel takıma kazandırılması sadece altyapı antrenörünün ve yetkililerinin ödevi değildir. Oyuncu, altyapıda gelişir ancak profesyonel düzeye geçişi aynı zamanda kulüp politikası ve ülke kültürüyle alakalıdır. Kulüp politikasının olması lazım, yöneticilerin, genç oyuncunun A takımda görev yapmasını, teknik direktörlerin önüne beklenti olarak koyması lazım. Bunu yapsınlar ki A takım teknik direktörleri genç oyuncuların geçiş noktasında, hazırlama noktasında istekli davransınlar. Ülke kültürünün olması lazım. Fiziksel tesislerin iyileştirilmes, futbolun gelişimine dair yatırımların olması gerekiyor. Spor kültürünün de gelişmesi gerekiyor. Genç oyuncuların, profesyonel takımda oynamasına müsaade edecek taraftar kültürünün oluşturulması gerekiyor. Türk oyuncuların profesyonellik geçişinde birçok anlamda yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. 17, 18, 19 yaşına kadar altyapıda eğitim alıyor ancak ülke ve kulüpler olarak profesyonelliğe geçiş sürecini doğru yönetemiyoruz. O noktada kırılmalar yaşıyor. Hiçbir altyapının imkanları profesyonel takımların imkanlarıyla bir değil bu yüzden fiziksel de psikolojik olarak da A takıma yüzde 100 hazır olarak gidemiyor. Ancak bu dünya genelinde böyle. Potansiyel oyuncu, profesyonel takıma geçtikten sonra oradaki kadro tarafından çevrelenerek geliştirilir. Orada fiziksel, beslenme, teknik, mantalite, psikolojik olarak adaptasyon sürecine dahil oluyor. Yoksa bir oyuncunun A takıma çıkıp 1 haftada fark yaratmasını beklemek, tesadüfi olur. Münferit örnekler oluyor ancak geneli böyle. Doğru tercih edilerek A takıma alınmış, hazırlanmış, geçiş süreci düzgün tamamlanmış oyuncu, yavaş yavaş süre alarak A takımda kalıcı olur.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Milli Takımımız'da Galatasaray'dan 6, Altınordu'dan 4 oyuncu vardı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ise Milli Takım'a birer oyuncu verdi.

Genç oyuncuların rekabetçi anlayışla eğitilmesi de her zaman olumsuz sonuçlar vermiştir ki bu, ülkemizde sık sık yaptığımız bir şeydir. Bir oyuncunun erken yaşlarda işaret edilmesi, o oyuncunun zaman içerisinde beklenenleri karşılayamamasına neden olmuştur. Bu baskıyı yaratmamak gerekiyor. Büyük kulüplere Barcelona'ya, Real Madrid'e, Manchester City'e yani istediği oyuncuyu alabilecek ekonomik güce sahip kulüplere baktığınızda altyapılarında kalite görürsünüz. Oraya yatırım yaparlar ve düzgün olmasını beklerler. Bu kulüpler aynı zamanda rekabetçi kulüplerdir ancak oyuncu yetiştirmeye önem verirler. Verirler çünkü altyapı ürünü hem ekonomik bir değerdir hem de kulüp kültürüdür. Kulüp kültürünün devamı için gence yatırım yaparlar. Rekabet içerisinde genç oyuncuyu nasıl oynatacakları da teknik direktörlerin meziyetidir.

Bir dönemin en popüler altyapısı olan La Masia, son zamanlarda altyapıdan A takıma hiçbir ismi katamadı. Barcelona A takımına, La Masia'dan son olarak 2013'te Sergi Roberto, 2014'te ise Rafinha dahil edilen isimler oldu.