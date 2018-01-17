Süper Lig'de kulüpler ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken ekonomik durumlar, gündemden düşmüyor. Yıllardır tartışılan ancak bir şey değişmeyen altyapı da özellikle Mircea Lucescu'nun Milli Takım'ın başına geçmesinden sonra manşetleri süsleyen yabancı kuralının gölgesinde kaldı.
Yabancı kuralı nedeniyle kıyaslanan İngiltere, altyapı özelinde oldukça başarılı bir 2017 yılını geride bırakırken, Premier Lig'de İngiltere'de yetişerek oynayan futbolcu sayısı da her geçen gün artıyor. İngiltere 2017'de 20 Yaş Altı Dünya Kupası, Toulon Turnuvası'nı kazanırken 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda final, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da yarı final oynadı. Türkiye de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayarak Hindistan'da düzenlenen Dünya Kupası'na katıldı ancak ay-yıldızlılarımız, grubunu son sırada tamamladı. Peki kulüplerimiz ne durumda? Süper Lig'de geride kalan 17 haftada ligdeki 18 takımda sadece 25 altyapı oyuncusu, kulüplerinde forma şansı bulabildi.
Bursaspor 5 isim, Trabzonspor ve Gençlerbirliği 4, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ve Antalyaspor ise ikişer futbolcusuna A takımda forma şansı verdi. Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir ise amatör olarak son kez kendilerinde görev yapan birer futbolcusunu oynattı.
EN ÇOK FUTBOLCU BURSASPOR'DA, EN FAZLA SÜRE İSE TRABZONSPOR'DA Bursaspor'da, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp, Rüştü Hanlı ve Kubilay Kanatsızkuş, toplamda 1382 dakika forma giydi. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş ve Uğurcan Çakır toplamda 2926 süre aldı. Yusuf Yazıcı 3, Abdülkadir Ömür ise 1 gollük performans ile takımına katkıda bulundu.
2014 yılında A takımında 7 oyuncu bulunduran Bursaspor, 2017'de de 5 altyapı oyuncusuyla bu alanda zirvede yer alıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'le lige damgasını vuran Trabzonspor ise 4 oyuncusuna verdiği 2926 dakikayla toplam sürede zirvede yer alıyor. Ligdeki 7 kulüp ise altyapı oyuncularına ligde süre vermedi. 2014'te kadrosunda 6 altyapı oyuncusu bulunan Galatasaray'ın da bu listede olması dikkat çekti.
HİÇ ŞANS VERMEYENLER
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Osmanlıspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin geride kalan 17 haftasında altyapıdan yetişen oyuncularına hiç şans vermedi.
FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) Avrupa liglerinde yaptığı son araştırmaya göre Türkiye, UEFA'ya bağlı 31 ülke arasında, yaş ortalaması en yüksek lig durumunda. 28,70 ortalamasıyla Süper Lig'i, Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya Premier Ligi ve Yunanistan takip ediyor. Avrupa'nın beş büyük ligi kabul edilen liglerin yaş ortalamasıyla şöyle:
Serie A: 27,47
İngiltere: 27,33
İspanya: 27,01
Fransa: 26,24
Almanya: 25,96
Avrupa'nın en genç yaş ortalamasına sahip olan ülke ise 24,60 ile Hırvatistan.
Yine CIES'in yaptığı Kasım 2017 tarihli araştırmaya göre Türkiye, kulüpten yetişen oyuncu sayısında da sonuncu sırada. Slovakya'nın yüzde 33,4'le başını çektiği oyuncu yetiştirme tablosunda Türkiye sadece yüzde 6,8'de kaldı. Avrupa'nın beş büyük liginde ise durum şöyle:
İspanya: yüzde 22,8
Fransa: yüzde 18,1
Almanya: yüzde 14,1
İngiltere: yüzde 10,3
İtalya: yüzde 8,9
SÜPER LİG'DE ÇOĞUNLUK GURBETÇİLERİN Türkiye, CIES'in 2016 tarihli araştırmasında Avrupa'nın 31 liginde en çok gurbetçi futbolcu kullanan ikinci ülke konumunda. Süper Lig'deki yerli futbolcuların yüzde 62'si, altyapı eğitimini Türkiye dışında alan oyuncular.
CIES'in Ekim 2017 tarihli son raporunda, 15 ila 21 yaşları arasında 3 yıl formasını giyen futbolcu bulundurma oranında da Türkiye'den kulüp bulunmuyor. Avrupa'nın beş büyük liginden La Liga'da yer alan üç kulüp bu alanda zirvede bulunuyor. Real Madrid, son bir yılda altyapısından 41 futbolcuyu A takımla antrenmanlara çıkarırken bunların 8 tanesi, profesyonel sözleşmeli durumda. Real Madrid'i 34 futbolcuyla Barcelona, 31 oyuncuyla Lyon, 29 futbolcuyla Athletic Bilbao, 28 oyuncuyla Manchester United izliyor. Tüm Avrupa genelinde ise Ajax, 71 futbolcuya şans vererek bu alanda zirvede yer alıyor. Chelsea, Monaco, Bayern Münih, Paris Saint-Germain gibi yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapıyor algısının bulunduğu kulüpler ise ilk 50 arasında bulunuyor!
2008 yılında iflasın eşiğine gelen, kimliği belirsiz bir kişi tarafından popüler açık artırma sitesi e-Bay'da satışa çıkarılan İzlanda, son yıllarda futboldaki başarılarıyla tarih yazıyor. Türkiye ile hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde aynı grupta yer aldı ve ikisine de tarihinde ilk kez katılma başarısı gösterdi. 2008'de Hollanda ile yapılan maç sonrası teknik direktör Eyjolfur Sverrisson, karşılaşma sonrasında ATM'den para çekmek istemiş ancak sermaye kontrolü nedeniyle bunu başaramadığı için parasız kalmıştı. 1980 ve 1990'lı yıllarda "kontrolden çıktığı" söylenen gençlerden 2016 yılında 21 bin 500 kayıtlı futbolcu çıktı. 2012'de FIFA'nın dünya sıralamasında 130. basamakta olan İzlanda, güncel listede 22. basamakta yer alıyor. Peki İzlanda bunu nasıl başardı?
ÖNCE ANTRENÖR YETİŞTİRİLDİ
Eski İzlandalı futbolcu Sigurdur Ragnar Eyjolfsson yönetiminde teknik adam yetiştirmeye önem veren Kuzey Avrupa ülkesinde son yıllarda yüzlerce uzman, UEFA'dan teknik direktörlük belgesi aldı. Söz konusu eğitmenler tarafından son 17 yılda yetiştirilen oyuncular ise bugün ülke basınınca "altın nesil" olarak değerlendirilen İzlanda Milli Takımı'nın iskeletini oluşturuyor.
SAHALAR YAPTILAR
Son yıllarda futbola önemli yatırımlar yapan İzlanda'da kışın soğuk hava şartlarından etkilenmeyen 20 futbol sahası ve çocukların oynaması için 150 küçük saha, 2000'li yıllardan itibaren inşa edildi. Ayrıca, içinde antrenman sahaları, soyunma odaları, sağlık tesisleri ve binlerce seyirciyi alan tribünlerin bulunduğu "futbol evleri" adı verilen 11 yapı oluşturuldu.
İzlanda Milli Takımı'nın başında bulunan Heimir Hallgrimsson, İzlanda basınına yaptığı açıklamada, milli takımın son yıllardaki çıkışının sürpriz sayılmaması gerektiğini belirterek, "Antrenörlerimizin yüzde 70'inin UEFA B, yüzde 23'ünün ise UEFA A lisansı var. Bu oyuncular onların ürünü ve küçük yaşlardan beri en iyi eğitimi aldılar." değerlendirmesinde bulundu.
İHSAN DERELİOĞLU - Trabzonspor Gençlik Gelişim Sorumlusu
Altyapıda en iyi sonucu alabilmek için oyuncu, antrenör, tesis, proje ve zaman kriterlerinin hepsinin bir arada olması lazım ancak öncelik, yetenek seçimi yani oyuncudur. Ondan sonra eğitici, tesis, organizasyon gelir. Profesyonel düzeyde oynama fırsatının bulunması da gerekiyor. Üst yapılarda oynayacak imkan sağlanmazsa, bunların hiçbiri yerine getirilmemiş gibi oluyor. 80 milyonluk bir ülkeyiz, yaklaşık 20 milyon da gencimiz var ancak kaçı spor yapabiliyor? Bunun dışında hem tesis hem de organizasyon anlamında eksiğiz. Daha önemlisi okul sporcu işbirliği anlamında yetersiziz. Bu sadece futbolda da değil, diğer spor dallarında da böyle çünkü spor yapabilen çocuğumuz az.
Oturdukları, ikamet ettikleri mahallelerde spor yapacak ortamı bulamıyorlar. Özellikle Anadolu’daki çocuklar tesisten mahrumlar. Bu bahsettiğimiz havuzdan yetenek teşhisi yapıp elit sayıya ulaşamıyoruz. Kulüplerin mantalitesi de çok önemli. Tüketici modelde olan bir ülkeyiz, üretici anlayışa döndüğümüzde bunların hepsini bir bir aşabiliriz. Ancak okul durumu baya belirleyici oluyor. Sabah 8:30 akşam 4-5 gibi biten bir eğitim düzenimiz var. Bu çocuklar ne zaman spor, antrenman yapacaklar? 5 gibi antrenmana getirebildiğiniz, beslenmesini düzgün sağlayamamış çocuğu antrenman yaptıracak ve eve ulaştıracaksınız bu da saat olarak 8-9’u bulacak. Bu çocuk ne zaman dinlenecek, 24 saatinin kaçını ayakta geçirmiş olacak? Kulüpler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çözüm bulması gerekiyor.
"ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SAYISINA KALMIŞIZ"
Türkiye’de üstün yetenekli çocukların sayısına kalmışız. Kendi çabalarıyla çıkıyorlar ancak birçoğu da yetersizlikler nedeniyle hiç parlayamıyor. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kısıtlı örnekler var. Bu çocukların okuduğu okulun spora yatkınlığı, yaklaşımı sayesinde, antrenman programını etkilemeyen düzenler sayesinde şanslı çocuklar. Ayrıca özel de yetenekler.
Altyapılardaki oyuncuların yetenek olarak profesyonel seviyeye ayak uyduramadıklarını düşünmüyorum, ayak uyduramama daha çok psikolojik, aile, çevresel faktörlerden, profesyonel kulüplerin ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Günlük başarılarla, sonuçlara endekslendiği için A Takıma geçiş sürecinde sabır olmuyor. Medyanın, ailenin, toplumun bakış açısı çocukları etkiliyor. Diğer önemli nokta ise ekonomik farklar. Profesyonel olunduğunda yaşam tarzları çok önemli farklar oluşturuyor.
Yusuf Yazıcı, Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan takımdaydı. Takımın kaptanlığını yapan genç yıldız, şampiyonluk anlarını "Herkes seviniyordu, kimisi mutluluktan ağlıyordu. Ben donup kaldım, hiç hareket edemedim. Daha sonra kendime geldim, takım olarak büyük sevinç yaşadık. 15 bin taraftar maçımızı izledi. Çok muhteşem bir duyguydu." ifadeleriyle anlatıyor.
Maalesef altyapılarımızda rekabetçilik kanayan yaramız. Altyapılarda çalışanlar olarak sonucun önemli olmadığını düşünüyor, ifade ediyoruz ancak uygulamaya gelindiğinde sonuç elde edilemediği zaman bunu söyleyenler, o görevleri yapamayacak durumda oluyorlar. Dışarıdan kulübe, kulüpten antrenöre, antrenörden de oyuncuya bir rekabetçi anlayış geçebiliyor. Yoksa oyuncunun gelişiminin, takımın puansal gelişiminden daha önemli olduğu gerçeği ortada.
14 yabancı kuralı yanlış anlaşılıyor, 14 yabancı serbestisi var ancak kulüpler bunu mecburi gibi algılayarak kontenjanı doldurmak, ihtiyaçlarını çabuk çözmek gibi şeylere itiyor. Bu da ileriye dönük yatırımın olmamasını etkiliyor.
17 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynarken, Dünya Kupası’nda grup sonuncusu oldu. Bu kadar belirgin bir fark olması normal mi?
Oradaki iklim şartları, çocukların içinde bulunduğu atmosfer, psikolojik durumları, gerçek performanslarını ortaya koymalarını zorlaştırdı. Bunların dışında benim gördüğüm en önemli fark, fizikseldi. Hem ‘size’ yani hacim hem de güç olarak… İşin fiziksel boyutu, Türkiye’de tartışılması bilimsel araştırmalara konu olarak sonuca ulaştırılması gereken bir şey. Hangi yaşlarda kuvvet çalışılması, yeterli kuvvete ne zaman çıkılması gerektiği gibi şeylerin araştırılması gerekiyor. Yoksa benim gördüğüm, bizim oyuncularımız, diğer oyunculardan daha iyiydi.
|Takımlar
|Oyuncu sayısı
|Oynattıkları oyuncular ve aldıkları süre
|Toplam süre
|Bursaspor
|5
|Ertuğrul Ersoy (810), Kubilay Kanatsızkuş (240), Muhammed Şengezer (180), Furkan Soyalp (149), Rüştü Hanlı (3)
|1382
|Trabzonspor
|4
|Yusuf Yazıcı (1341), Abdülkadir Ömür (784), Mustafa Akbaş (756), Uğurcan Çakır (45)
|2926
|Gençlerbirliği
|4
|Ahmet Oğuz (1198), Uğur Çiftçi (1334), Halil İbrahim Pehlivan (160), Yıldırım Mert Çetin (90)
|2782
|Fenerbahçe
|3
|Oğuz Kağan Güçtekin (53), Ahmethan Köse (23), Samed Karakoç (6)
|82
|Beşiktaş
|2
|Necip Uysal (325), Fatih Aksoy (17)
|342
|Antalyaspor
|2
|Zeki Yıldırım (129), Musa Nizam (3)
|132
|Demir Grup Sivasspor
|1
|Ziya Erdal (1113)
|1113
|Medipol Başakşehir
|1
|Mahmut Tekdemir (935)
|935
|Göztepe
|1
|Halil Akbunar (759)
|759
|Atiker Konyaspor
|1
|Selim Ay (392)
|392
|Kasımpaşa
|1
|Hasan Bilal (91)
|91
EMRAH BAYRAKTAR - Galatasaray Akademi Direktörü, UEFA Antrenör Eğitmeni
Doğru bir altyapının dört temel unsuru vardır: Kaliteli eğitmen, kaliteli oyuncular, kaliteli fiziksel koşullar ve iyi bir organizasyon. Organizasyonun içerisinde de oyuncuları nasıl eğiteceğini belirleyen felsefe yatar. Bu dört kriterden birini öne çıkarıp birini daha önemsiz gibi gösteremeyiz. Zaman ve proje oldukça önemli. Ülke olarak sabırsız bir yapımız var, her şey hemen olsun istiyoruz. Altyapıya bir yıl yatırım yapıp ertesi sene A takımda fark yaratacak oyuncular çıksın istiyoruz. Ülke olarak bu kriterlerin birçoğunda geride olduğumuzu söyleyebilirim. Fiziksel koşullarımız ülke genelinde yetersiz, birçok ilde yeterli sayıda futbol sahası yok. Profesyonel kulüplerin altyapı tesisleri yetersiz durumda. Yetenek havuzumuz geçmiş yıllara göre daralıyor, son 10-15 yıla baktığımızda doğal yetenekli çocuklar azalmaya başladı.
"PROFESYONEL DÜZEYE GEÇİŞ SÜRECİNİ İYİ YÖNETEMİYORUZ"
Kaliteli antrenörler de ne yazık ki profesyonel arenaya kaymak istiyorlar çünkü altyapıda hem az hem de düzensiz maaş alıyorlar. Kalifiye, kaliteli antrenör, profesyonel arenada çalışmak istiyor. Biz yetenekli oyuncuya ulaşabiliyor, bir şekilde yetiştirebiliyoruz ancak profesyonel düzeye taşımada geçiş sürecini iyi yönetemiyoruz. Altyapılarda doğru organizasyon yapısına kavuşamadığımız için genç oyuncunun profesyonel takımlarda oynama oranı yüzde olarak düşük kalıyor.
"GENÇ OYUNCUNUN ÜLKE FUTBOLUNA KAZANDIRILMASI SADECE ALTYAPI YETKİLİLERİNİN GÖREVİ DEĞİLDİR"
Öncelikle zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Genç oyuncunun ülke futboluna, profesyonel takıma kazandırılması sadece altyapı antrenörünün ve yetkililerinin ödevi değildir. Oyuncu, altyapıda gelişir ancak profesyonel düzeye geçişi aynı zamanda kulüp politikası ve ülke kültürüyle alakalıdır. Kulüp politikasının olması lazım, yöneticilerin, genç oyuncunun A takımda görev yapmasını, teknik direktörlerin önüne beklenti olarak koyması lazım. Bunu yapsınlar ki A takım teknik direktörleri genç oyuncuların geçiş noktasında, hazırlama noktasında istekli davransınlar. Ülke kültürünün olması lazım. Fiziksel tesislerin iyileştirilmes, futbolun gelişimine dair yatırımların olması gerekiyor. Spor kültürünün de gelişmesi gerekiyor. Genç oyuncuların, profesyonel takımda oynamasına müsaade edecek taraftar kültürünün oluşturulması gerekiyor.
Türk oyuncuların profesyonellik geçişinde birçok anlamda yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. 17, 18, 19 yaşına kadar altyapıda eğitim alıyor ancak ülke ve kulüpler olarak profesyonelliğe geçiş sürecini doğru yönetemiyoruz. O noktada kırılmalar yaşıyor. Hiçbir altyapının imkanları profesyonel takımların imkanlarıyla bir değil bu yüzden fiziksel de psikolojik olarak da A takıma yüzde 100 hazır olarak gidemiyor. Ancak bu dünya genelinde böyle. Potansiyel oyuncu, profesyonel takıma geçtikten sonra oradaki kadro tarafından çevrelenerek geliştirilir. Orada fiziksel, beslenme, teknik, mantalite, psikolojik olarak adaptasyon sürecine dahil oluyor. Yoksa bir oyuncunun A takıma çıkıp 1 haftada fark yaratmasını beklemek, tesadüfi olur. Münferit örnekler oluyor ancak geneli böyle. Doğru tercih edilerek A takıma alınmış, hazırlanmış, geçiş süreci düzgün tamamlanmış oyuncu, yavaş yavaş süre alarak A takımda kalıcı olur.
Genç oyuncuların rekabetçi anlayışla eğitilmesi de her zaman olumsuz sonuçlar vermiştir ki bu, ülkemizde sık sık yaptığımız bir şeydir. Bir oyuncunun erken yaşlarda işaret edilmesi, o oyuncunun zaman içerisinde beklenenleri karşılayamamasına neden olmuştur. Bu baskıyı yaratmamak gerekiyor. Büyük kulüplere Barcelona'ya, Real Madrid'e, Manchester City'e yani istediği oyuncuyu alabilecek ekonomik güce sahip kulüplere baktığınızda altyapılarında kalite görürsünüz. Oraya yatırım yaparlar ve düzgün olmasını beklerler. Bu kulüpler aynı zamanda rekabetçi kulüplerdir ancak oyuncu yetiştirmeye önem verirler. Verirler çünkü altyapı ürünü hem ekonomik bir değerdir hem de kulüp kültürüdür. Kulüp kültürünün devamı için gence yatırım yaparlar. Rekabet içerisinde genç oyuncuyu nasıl oynatacakları da teknik direktörlerin meziyetidir.
14 yabancı kuralı öncesinde zorunlu da olsa Türk futbolcularla oynama durumu vardı, bunun hem pozitif hem negatif yansımaları oldu. Ancak bu kural, illa 14 yabancı oynatılması gerektiği anlamına gelmiyor. Kulüplerimiz böyle bir zorunluluk varmış gibi tüm kontenjanını dolduruyor. Altyapıya etkisinin ise olmadığını düşünüyorum, geçmişte ne kadar özenli ve özensiz isek yine öyleyiz.
Galatasaray'da 1987-88 jenerasyonuyla da çalıştım, o dönem antrenörleriydim. Şimdi 2000 jenerasyonuyla da beraberim, takip ediyorum. Karşılaştırmanın doğru olmayacağı görüşündeyim. 87-88 jenerasyonunda oyuncular, altyapılardaki başarılarını profesyonel düzeyde de devam ettirerek beklentileri karşıladılar. 2000 doğumluların bunu yapıp yapamayacaklarını zaman gösterecek. Sadece 2000 jenerasyonu için değil, erken beklenti, işaret etmeye karşı olduğumu yineliyorum. Baskı yaratılırsa oyuncu eğer bir noktaya gelecekse dahi erişme noktasında zorlayıcı unsur olarak görünüyor. Günümüzde genç oyuncular, kendilerini negatif ya da pozitif olarak yönlendiren unsurlara sahipler. Baskı oluşturmamak, koruyabilmek için uğraşıyoruz.
FARUK KORKMAZ - Bursaspor Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü
Türkiye’de her şeyden önce futbol ortamı yok. Yıllardır tespitler yapıyor ancak çözüm üretemiyoruz. En çok zorlandığımız konu, çocukların okullarıyla kulüplerin entegre edilememesi. Benim oyuncum 4’te okuldan çıkıyor, 5’te antrenman yapacağı sahaya geliyor. Bizim 1-2 saat içerisinde beslenmesini, antrenmanını, diğer şeyleri yapmamız lazım ki evine daha düzgün bir saatte gidebilsin, yoksa eve gidişleri 8-9’u buluyor. Spor liselerinin, müfredatlarının ayrıntılı şekilde değiştirilmesi gerektiğini, devletle oturarak önümüzdeki 10-20 yılı planlamamızın vakti geldiğini düşünüyorum.
"BİZİM YETİŞTİRDİĞİMİZ OYUNCU ÖYLE İYİ OLMALI Kİ YABANCIYA TERCİH EDİLSİN"
Bunun dışında 19-22 yaş aralığındaki çocuklarımızı oynatamıyoruz. Belki Almanya’daki gibi yayıncı kuruluşun bu konuda verdiği pay artırılabilir ya da Belçika’daki gibi ilk 11’de en az 1 oyuncu oynatma zorunluluğu getirilebilir ancak bunların hepsi zorlama önlemler. Bizim yetiştirdiğimiz oyuncu öyle bir noktada olmalı ki yabancılar değil, bizim çocuklarımız tercih edilsin, biz bunun peşindeyiz. Bunun için de 9-10 bin saatlik eğitim süresine ulaşmamız lazım. Bursaspor olarak, Bursaspor Koleji adındaki bir girişimimiz var, proje tamamlandığında Türkiye’de ilk olacak. O zaman okul, antrenman, dinlenme üçgenini sağlayıp daha elit futbolcular yetiştirebiliriz.
Altyapıdan A takıma geçiş sürecinde psikolojik, mental, teknik taktik hepsinde zorlanır oyuncular ancak bizim çocuklarımız en çok fiziksel boyutta sıkıntı yaşıyor. Futbolcu çok yetenekli değilse gelişimini tamamlaması maalesef 22, 23 yaşını buluyor. Önüne geçmek için altyapıya yönelik üç kişilik performans departmanı kurduk. Belli bir yaştan itibaren fiziksel performanslarını kayıt altına alıyor, veritabanından takip ediyoruz.
"ENES ÜNAL, BBC'DE İNGİLİZCE RÖPORTAJ VERDİĞİNDE DUYGULANDIM"
2007-2014 yılları arasında da çalıştım, Enes Ünal, Oğulcan Çağlayan, Ertuğrul Ersoy ya da şu anda A takımda süre alan diğer çocuklarımız o dönemde kazandırıldı. Bursaspor olarak psikologlarımız var. Aldığımız diğer önlemler de var mesela okullarında başarılı olmayan çocukları çok fazla tutmamaya gayret ediyoruz. Ama mesela Enes Ünal, 12-13 yaşından itibaren kendine yatırım yaptı, gelişimine her açıdan dikkat etti. İngilizce öğrenmek için çabalaması, dersleri, yani her anlamda kendini geliştirmeye çok açtı. BBC’de İngilizce röportajını gördüğümde duygulandım.
Dünyada iyi altyapıların yüzde 60-70'lik kısmın antrenörden kaynaklandığını görüyoruz. Üreticilerin eğitimi adında antrenörlerimize ciddi eğitimler vermeye başladık. Önce antrenörü eğiteceğiz onlar da çocuklarımızı eğitebilsin.
RAKAMLAR...
2012’den biraz günümüze gelinip aynı standartlar masaya konulduğunda ilginç göstergeler var. Örneğin Fenerbahçe kulübü 2014-2015 sezonunda KAP’a bildirdiği son finansal tablolara göre 317.6 milyon TL tutarında gelir üretmiş. Yaklaşık 95 m. €. Altyapıya aktarılan 5 milyon TL kaynak yaklaşık 1.5 milyon €’ya denk geliyor ve bu kalem toplam gelir içinde % 1.57 yer tutuyor.
Ülkenin finansal açıdan en iyi yönetilen ve sportif açıdan da lokomotif kulüplerinden biri için durum buysa aşağıdakilerin geneli için tabloyu düşünmek dahi tüyler ürpertici.
Almanya ise kendi harikalar diyarında bir tür ütopyayı yaşıyor. İki profesyonel ligde top koşturan, en büyüğü Bayern Münih’ten, bahisseverler dışında adını sanını bilenin nadir çıkacağı Eintracht Braunschweig’a, 36 profesyonel kulübün son 13 sezonda akademilerine yaptığı toplam yatırım 939.8 milyon €. Kulüp başına senelik ortalaması 2 milyon € civarına denk geliyor.