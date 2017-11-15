Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği

Türkiye'de milli takıma kaliteli oyuncu yetiştirme konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle, yabancı sayısı ve altyapı konuları tartışılırken, Dünya Kupaları tarihinin en başarılı takımlarından olan Almanya kadrosundaki Türk oyuncuları ile Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na rahat bir şekilde katılmayı başardı. Eleme grubunda 10'da 10 yaparak Dünya Kupası'ndaki yerini alan Almanya'nın kadrosunda Mesut Özil, Emre Can ve İlkay Gündoğan gibi Türk asıllı isimler boy gösteriyor.

İngiltere'nin güçlü takımları Arsenal, Liverpool ve Manchester City'de top koşturan bu 3 oyuncu da Almanya'nın en önemli isimleri arasında yer alıyor. Almanya'nın, son olarak Fransa ile oynadığı hazırlık maçında 3 Türk oyuncu da ilk 11'de sahaya çıktı. Mesut Özil, 75. dakikada Sami Khedira'nın oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubendini de koluna taktı.

ALMANYA GENÇ MİLLİ TAKIMI'NDAKİ TÜRK OYUNCULAR

Almanya A Milli Takımı'nın yanı sıra genç milli takımlarında da çok sayıda Türk futbolcu oynuyor. Almanya 21 Yaş Altı Takımı'nda Levin Öztunalı, 20 Yaş Altı Takımı'nda Görkem Sağlam, Suat Serdar ve Gökhan Gül, 19 Yaş Altı Takımı'nda Atakan Akkaynak, 18 Yaş Altı Takımı'nda Furkan Sağlam, 17 Yaş Altı Takımı'nda Can Bozdoğan ve 16 Yaş Altı Takımı'nda da Mehmet Can Aydın forma giyiyor. Ayrıca 18 Yaş Altı Takımı'na Emre Aytun ve İzzet İşler ile 17 Yaş Altı Takımı'na Abdulkerim Çakar ve Erkan Eyibil'in davet edilmesi de gündemde.

YILMAZ VURAL: OLAY ALTYAPIYA GİDİYOR

Almanya'nın özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra futbolda yeniden yapılanma sürecine girmesi ve ardından 2014 Dünya Kupası'nı kazanması ve bu süreçte altyapıya verdiği önem dünya spor kamuoyunda takdirle karşılandı. Almanya Futbol Federasyonunun altyapı geliştirme sürecinde ülkede yaşayan farklı etnik gruplardaki vatandaşlarına yönelik girişimleri de Alman Milli Takımı'nın son yıllardaki istikrarında önemli etki sağladı.

Türkiye'de oldukça tartışılan "futbolcu yetişmeme" konusunda Almanya'nın Türk kökenli futbolcularla alt yaş gruplarından başlayan daha sonra da A milli takım seviyesinde elde ettiği başarılar, burada Türkiye'nin uygulamada ciddi eksiklikleri olduğu tezini güçlendiriyor.

Köln Spor Akademisi'nden mezun olan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan UEFA Pro Lisans diplomasını alan teknik direktör Yılmaz Vural, yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan dünya çapında 3 Türk futbolcu yetişirken, 80 milyonluk Türkiye'den bu ayarda bir oyuncu çıkmamasının temel sebebinin altyapı eğitimi olduğunu söyledi.

Vural, bu farkın iki ülkenin altyapılara verdiği önemden kaynaklandığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu tamamen eğitilmiş ile eğitilmemiş arasındaki fark. Burada olay altyapıya gidiyor. Almanya'da 300 bin lisanslı Türk oyuncu olduğu söyleniyor, bunların içinden de 3 Türk çıkabiliyor. Türkiye'de de aynı ortam oluşturulursa, altyapıya gereken ilgi gösterilirse Türkiye de bu konuya ağırlık verse 80 milyonluk ülkeden çok iyi bir 11 neden çıkmasın. Futbol, bireysel bir oyun değil, takım oyunu. Bunun sıkıntısını çalıştığım her takımda çekiyorum, profesyonel takım oyuncularına, altyapıda öğretilmesi gerekenleri anlatıyorum. Hala savunmada adama değil, topa konsantre oluyorlar, sonra rakip boş pozisyonda golü atıyor. Aynı şeyi son milli maçımızda da yaşadık."

A takımların tesislerinin çok iyi olduğunu ancak altyapılarda oyuncuların kötü şartlarda çalıştıklarının altını çizen Yılmaz Vural, "Ülkenin en önemli takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altyapıda düzgün sahaları yok. Biz işin hep vitrinindeyiz. 3. Lig ve 2. Lig'de oyuncuların soyunacağı yerler yok." dedi.

TÜRKİYE, YALNIZCA FİNLANDİYA VE KOSOVA'YI GEÇTİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile birlikte yer aldığı I Grubu'nu 15 puanla 4. sırada tamamladı.

Son maçlar öncesinde gruptan çıkma şansını kaybeden Türkiye, Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna'nın gerisinde kalırken, sadece Finlandiya ve Kosova'yı geçebildi. Türkiye, final maçları olarak görülen Ukrayna'ya deplasmanda 2-0, sahasında da İzlanda'ya 3-0 mağlup oldu. Dünya sıralamasının zirvesinde yer almayan rakipler önünde alınan yenilgilerin yanı sıra, milli takımın sahada bir varlık gösteremeden yenilgileri kabul etmesi ise üzüntü ve hayal kırıklığını bir kat daha arttırdı.

ROMANYA 45, ARNAVUTLUK 71. SIRADA

A Milli Futbol Takımı'nın son iki hazırlık maçını oynadığı Romanya ve Arnavutluk, dünya sıralamasında ilk 40 içinde yer almıyor. Ay-yıldızlı ekibin, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Romanya, FIFA sıralamasında 45. sırada bulunuyor. Milli takımın, Antalya'da 3-2 kaybettiği Arnavutluk ise 71. basamakta yer buldu. Türkiye, 41. dakikada Memushaj'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Arnavutluk'a da yenildi.

YENİ YAPILANMA VE GENÇLEŞME

Türkiye'nin, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesinin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri, milli takım için yeni bir yapılanmanın olacağını açıkladı. Genç ve yeni oyuncuların yer alacağının açıklandığı milli takım, hazırlık maçlarında aldığı yenilgilerin yanı sıra ortaya koyduğu futbolla da şimdilik değişen pek bir şey olmadığı izlenimini verdi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM DA ZOR DURUMDA

Genç oyuncularla güçlenmesi düşünülen A Milli Futbol Takımı'nın, en büyük kaynağı olan Ümit Milli Futbol Takımı'nın da durumu çok farklı değil. Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takım da 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde oynadığı son maçta Belçika'ya 2-1 mağlup olarak, grubunda 5. sıraya geriledi ve bu önemli turnuvaya katılma şansını zora soktu. Belçika, İsveç, Macaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile aynı grupta yer alan Ümit Milli Takım, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet alabildi. Yalnızca grubun en zayıf halkası olan Malta'yı mağlup edebilen ay-yıldızlı ekip, Kıbrıs Rum Kesimi'ne ise yenilmekten kurtulamadı.

Ümit milliler, gol yollarındaki sıkıntısıyla da dikkat çekiyor. Milli takım 5 maçta, yalnızca 3 kez fileleri havalandırabildi. Dünya futbolunda adından söz edilmeyen Malta'nın bile 3 gol attığı grupta ilk ikide yer alan Belçika ve İsveç ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

ATİLLA TÜRKER: ÜLKE FUTBOLUMUZ ADETA YERLERDE SÜRÜNÜYOR

Habertürk Gazetesi Spor Yazarı Atilla Türker de ülke futbolunun plansızlık nedeniyle bugünkü zor duruma düştüğünü belirtti.

"Yıllardır süre gelen plansızlığın bedelini ödüyoruz" diyen Türker, "Ülke futbolumuz adeta yerlerde sürünüyor. Maalesef plansızlığın programsızlığın faturasını ağır ödüyoruz. Yıllardır cepten yiyoruz. Özellikle son 20 yılda altyapıya hiç önem vermedik ve oyuncu yetiştiremedik. Beceriksiz yöneticilerin günü kurtarma politikaları yüzünden bu duruma düştük. Futbol federasyonunda görevli antrenörlerin de yetersizliği bu durumda büyük rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Atilla Türker, milli takıma oyuncu seçilmesinde de sorunlar yaşandığını aktararak, şunları ifade etti:

"İşte hep beraber görüyoruz, duyuyoruz. Neredeyse yüce formaya ahbap çavuş usulü oyuncular alınıyor. Ülke futbolunda çok büyük bir ciddiyetsizlik var. Artık herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Bu işin tek bir çözümü var bu da artık kulüplerin altyapıya büyük önem vermesidir, yoksa yarınlarda bugünleri mum gibi ararız. Ne yazık ki ülke futbolunu teslim edecek bir Türk teknik direktör bile bulmakta zorlanıyoruz. Lucescu'ya elbet saygımız var ama ayağına kadar giderek bu teknik adamı bu yaştan sona göreve getirmemiz de çok talihsiz bir durum olarak ortaya çıkıyor."

BERKAY ÖZCAN DAVETİ KABUL ETMEDİ

Türkiye, yeni yetenekler bulma konusunda sıkıntı yaşarken, elindeki bir değeri de kaybetme riski ile karşı karşıya. Ümit Milli Takımı'nın, Malta ve Belçika ile oynadığı maçların aday kadrosuna çağrılan Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın A takımında forma giyen Berkay Özcan, milli takım kampına katılmayacağını açıkladı.

Ümit Milli Takım aday kadrosunda Bundesliga'da forma giyen tek isim olan Berkay'ın, daha önceki 4 maçta yalnızca 10 dakika şans verildiği için bu kararı aldığı öğrenildi. Alman Milli Takımı'nda 15 yaşındayken oynayan ve daha sonra tercihini Türkiye'den yana kullanan Berkay'ın, hala milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanma hakkı bulunuyor.

Almanya örneği de bir kez daha ortaya koyuyor ki Türk futbolunda kaynak değil, genç futbolcuların eğitimlerini aldıkları altyapılarda büyük bir sıkıntı bulunuyor. Altyapıların bir an önce disipline edilmesi, yetişecek genç oyuncu sayısının da hızla artmasını sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yabancı konusunda yaptığı açıklamada, "Birçok şu andaki yabancı futbolcuyla diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. 2019'a kadar anlaşmalar yapıldığına göre, bunun üzerinde herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Çünkü bu yürüyen bir süreç. 2019'dan sonrasına yönelik TFF, bu işi bence tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı ve 'Bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, nasıl yürütelim' üzerinde durmalarında fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

Türk futbolunda, 2019 yılı sonrası uygulanacak karara kadar, yabancı oyuncu sayısı ve altyapılar daha çok gündeme geleceğe benziyor.