Türk futbolunun efsaneleri hükümlü ve tutuklularla maç yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında Bolu'ya gelen Türk futbolunun ünlü isimleri, hükümlü ve tutuklularla futbol oynadı.

Kentteki program kapsamında ilk olarak Bolu Valiliğine gelen eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, ardından Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Programa, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Seyfi Han, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri ve eski milli futbolcular, mahkumlar ile yemekte bir araya gelerek sohbet etti.

Yemekten sonra düzenlenen panelde konuşan Vali Baruş, efsane futbolcularla bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, "İnsan hatalarıyla sevaplarıyla irade sahibi, kalp sahibi, vicdan sahibi bir varlık. Bazen hepimizin yaptığı hatalar oluyor. Bir anlık hırslarımızın peşine takılarak başka insanların haklarını çiğnediğimiz oluyor. Bu aşamada devletimizin koyduğu yasalar, kurallar devreye giriyor. Bunun neticesinde de bazen yasalara aykırı davranan kişiler toplumdan bir süre ayrı tutuluyor. Önemli olan geçmişte yaptığımız hatalardan ders almak." değerlendirmesinde bulundu.

Eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, panelde, yaşamlarını ve başarılarını kısa kesitler halinde anlatarak temennilerde bulundu. Panelin sonunda efsane futbolcular, hükümlü ve tutukluların sorularını yanıtladı.

Daha sonra hükümlü ve tutuklular canlı müzik eşliğinde eğlendi. Müziğin ardından efsane futbolcular ile hükümlü gençler, maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 13-13 berabere bitti.

Hasan Şaş

semih yuvakuran

Ali Gültiken

Oğuz Çetin

Hami Mandıralı