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BÜLENT ATAMAN - 20 MAÇ

2006-07 sezonunda oynanan Manisaspor - Sakaryaspor maçının 37. dakikasında Manisaspor'dan Selçuk ve Sakaryaspor'dan Capurro arasındaki mücadelenin ardından saha bir anda karıştı. Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Bülent'e sarı kart gösteren hakem Cüneyt Çakır, yardımcısıyla konuştuktan sonra cebinden kırmızı çıkardı. Bu karta da sinirlenen Bülent, Çakır'ın üzerine yürüyüp FIFA kokartını söktü ve bu hareketleri nedeniyle 20 maç ceza aldı.