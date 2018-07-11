Türk Gastroenteroloji Derneği Amerika'da tanıtıldı

Türk Gastroenteroloji Derneği’nin bilimsel yayını Turkish Journal of Gastroenterology (TJG) için Amerika’da düzenlenen Digestive Disease Week (DDW)’te stand açıldı.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor; Lancet, Nature ve Gastroenterology and Hepatology gibi bilim dünyasına yön veren önemli uluslararası dergilerin de bulunduğu kongrede, TJG standının yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Türk Gastroenteroloji Derneği'nin bilimsel yayın organı olan Turkish Journal of Gastroenterology (TJG), Gastroenteroloji ve Hepatoloji alanında yüksek bilimsel nitelikli makaleler yayınlamakta ve tüm dünya tarafından kabul gören iki önemli veri tabanı olan PubMed/MEDLINE ve SCI Expanded tarafından dizinlenmektedir.

2-5 Haziran 2018 tarihleri arasında Washington, DC’de yapılan ve Gastroenteroloji alanında yapılan en önemli uluslararası toplantılardan biri olan Digestive Disease Week (DDW)’de açtığımız standda uluslararası araştırmacılar ve okuyucularımızla buluşma fırsatı yakaladık. Yoğun ilgi gören standımız dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacılar tarafından ziyaret edildi ve editörlerimizle birebir temas kurmaları sağlandı. 2017 yılında katıldığımız United European Gastroenterology’den sonra DDW gibi üst düzey bir kongrede daha TJG ile karşılaşan yabancı meslektaşlarımız ve akademisyenler, dergimizin editörleri ile bizzat görüşerek dergi ve makalelerle ilgili bilgiler aldılar. Dergimiz, Ekim 2018’de yapılacak olan United European Gastroenterology’den Week’te de bu sene de yerini alacak.

Ülkemiz Gastroenteroloji bilimini ve güzide dergimizi uluslararası bilimsel platformlarda temsil etmeye önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz”

GÜNÜN ÖZETİ (11.07.2018)