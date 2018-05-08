Türk hastalar kanser tedavisi için Küba'yı tercih ediyor!

Başta kanser olmak üzere, vitiligo, saçkıran, sedef ve tavuk karası gibi hastalıkların tedavisinde büyük yol kateden Küba, Türkiye’deki hastalar tarafından tercih ediliyor. Türkiye’den özellikle kanser aşısı için Küba’ya gitmek isteyenlere aracılık eden bir danışmanlığın yöneticileri, Küba'ya ciddi talep olduğunu belirtti.

Küba Sağlık Bakanlığı, Elçilik ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi onaylı bir kurumun danışmanı Arzu Gürbüz, “Ülkemizde özellikle kanser tedavisi olmak amacıyla Küba’ya gitmek isteyen çok fazla hasta var. Bize başvuran kanser hastalarının raporları, kurumumuz tarafından Küba’ya gönderiliyor. Orada bulunan uzman onkologlar kısa bir süre içerisinde hastamızın Küba’daki tedavilere uygun olup olmadığını bize bildiriyorlar. Raporların onaylanması durumunda, başvuran hastanın tedavi için Küba’ya ulaşımını sağlıyoruz. Hastamız için uygun bir tedavi mümkün ise ne tür bir tedavinin uygulanacağı, ne kadar süreceği ve ortaya çıkacak olan maliyeti bizlere Küba Sağlık Bakanlığı tarafından bildiriyorlar” açıklamasını yaptı.

"KANSER AŞISININ YAN ETKİSİ YOK"

Küba’da tedaviyi uygulayan profesörlerin, “Cilt altındaki uygulama yerinde dahi bir yan etki görmedik. Bu büyük bir avantaj” bilgisini verdiklerinin altını çizen Arzu Gürbüz, “Küba’da aşı tedavileri ve alternatif biyoterapi yöntemi bulunuyor. Küçük hücreli olmayan (küçük hücre dışı NSCLC) akciğer kanseri başta olmak üzere; baş ve boyun, kolon, mide, pankreas, meme, yumuşak doku kanseri gibi birçok kanser türüne tedavi uygulanıyor. Bunun yanında aşı tedavisi uygulanan kanser türleri, yine küçük hücreli olmayan (küçük hücre dışı NSCLC) akciğer kanseri, beyin tümörleri (glioblastom), kan kanseri gibi kanser türleridir.



Bu aşı doğrudan tümöre saldırmıyor. Tümörün ürettiği ve kanda dolaşan “epidermal büyüme faktörü” adlı proteini hedef alıyor. Bu protein hücrelere büyümesini ve bölünmesini söylüyor. Aşı işte bu proteinin kanser hücresine yapışmasını engelliyor. Küba'daki aşı tedavileri önleyici bir aşı değil, var olan tümörlerin büyümesini ve metastaz oluşmasını engelliyor. Geç aşama kanseri beraber yaşanabilen bir hastalığa dönüşüyor. Tedavinin amacı kanseri kronik bir hastalığa dönüştürmek” sözlerini ifade etti.

ARİF SAĞ'DA ARALIK AYINDA TEDAVİ İÇİN KÜBA’YA GİTMİŞTİ

2017 yılının Aralık ayında ünlü sanatçı Arif Sağ’ın kanser tedavisi olmak amacıyla Küba’ya gittiğini belirten Gürbüz, “Akciğer kanseri hastası olan değerli sanatçımız Arif Sağ kurumumuz aracılığı ile Küba’ya giderek tedavi olmuştur. Arif Sağ’a ‘yaşam kalitesi programı’ adı altında bilinen bağışıklık sistemini güçlendiren, kemoterapi-radyoterapi yan etkilerini azaltan bir tedavi yöntemi uygulanmıştır. Bu tedavinin Küba’daki süresi 5 gün kadar sürdü. Bizler, sürecin en başından sonuna kadar hastalarımızın fizyolojik ve pskilojik anlamda yanında olmayı amaçlıyoruz” dedi.

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