29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın içiyle ilgili yeni detaylar da açılış yaklaştıkça ortaya çıkmaya başladı. Havalimanını en çok kullanacak havayolu şirketi olacak Türk Hava Yolları’nın ( THY) mega merkezde kaç özel yolcu salonu (CIP lounge) bulunacağı da belli oldu. Gazete Habertürk’ten Gökhan Artan'ın edindiği bilgilere göre THY’nin hepsinin toplamı 16 bin 500 metrekare büyüklüğünde 5 özel yolcu salonu olacak. Bu büyüklük 2.3 futbol sahasına eşit. THY’nin dış hatlarda 4, iç hatlarda ise bir özel yolcu salonu bulunacak. Lounge’larda içinde 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak hizmetler verilecek.

THY, 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na (İYH) özel yolcu salonlarının sayısı ve büyüklükleri ile de iddialı gidiyor. Yolcu payının yüzde 70’inin Türk Hava Yolları’nda olacağı İYH’nin açılışına 5 ay kala terminal içindeki yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. O detaylardan biri de en çok uçuş yapacak THY’nin kaç özel yolcu salonunun yer alacağı, büyüklükleri, vereceği hizmetlerle ilgili oldu. CIP Lounge alanları yapımı ihalesine katılacak firmaların belirlenmesi amacıyla ön yeterlilik ihalesine çıkan THY’nin İstanbul Yeni Havalimanı’nda 5 büyük lounge’ı olacak.

16 BİN 500 METREKARE

Dış hatlar gelişte bir salon ve bin metrekare, iç hatlarda bir salon 3 bin 500 metrekare, dış hatlar gidiş katında da her biri yaklaşık 4 bin metrekareden toplamı 12 bin metrekare olacak 3 salon yer alacak.