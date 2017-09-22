Türk-İş Başkanı Atalay: Hiç bu kadar ümitli ve umutlu olmadık

Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Bunun ardından Türk-İş Bakanı Ergün Atalay, Başbakan Binali Yıldırım ile taşeron işçiler hakkında görüşmelerini Habertürk TV'ye değerlendirdi.

Atalay, şöyle konuştu:

"Bir an evvel bu sene sonunda 2018'e girmeden bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Aradan aracı çıksın istedik. Bu bir an evvel ülke gündeminden çıksın istedik. Bugün konuşulan konuların başlığı buydu. Talep şu, bunlar devletin çalışanı olsun. Sendikaların talebi bu. Memur işi yapan memur statüsünde olsun, işçi olan da işçi statüsünde olsun dedik. Bu kadar ümitli ve umutlu olmadık bugüne kadar. 5 milyon insanı ilgilendiriyor bu konu. Başbakanımızın açıklaması moral vericiydi."

Türk-İş Bakanı Ergün Atalay

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