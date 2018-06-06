Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, ocak ayında 3 bin lira alan bir çalışanın ücretinde yılın sonuna doğru 400 liraya varan azalma olduğunu kaydederek, “Ocakta aldığımız ücreti aralık ayında da versinler” dedi. Atalay, vergi dilimindeki artışın 15 milyon ücretli çalışanı olumsuz etkilediğini, yılın başında aldıkları maaşı yılın sonunda alamadıklarını söyledi. Atalay net ücreti ocak ayında 3 bin lira olan kişinin ücretinin aralık ayında 2 bin 603 liraya düştüğünü belirtti.

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