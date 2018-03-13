Necati Aslan için Kasımpaşa’daki Büyükpiyalepaşa Camii’nde bugün öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak. Merhumun cenazesi Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda aile kabristanında toprağa verilecek.

NECATİ ASLAN KİMDİR?

81 yaşında hayata veda eden Necati Aslan Türk ağır sanayinin öncü isimlerinden biriydi.

Dedeleri Kastamonu Cide’den Haliç kıyısındaki Hasköy’e gelen Aslan ailesi Türk ağır sanayisine büyük hizmetlerin ilk adımlarını burada attı. Hasköy eşrafının geniş bir ailesinin evladı olarak hayata gelen Necati Aslan, ağabeyi Tacettin ve kardeşi Bayram Yusuf Aslan ile birlikte İÇDAŞ A.Ş.’nin temellerini Hasköy’de attı.

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan Necati Aslan, ağır sanayiye duyduğu büyük tutkusuyla tanınıyordu. Milli sanayinin gelişmesi için her zaman elini taşın altına koyan Necati Aslan, sanayinin millileşmesi yönünde de fikirleriyle öne çıkmıştı.



İÇDAŞ A.Ş. ve grup şirketlerinin sosyal sorumluluk alanında da öncü olmasında imzası bulunan Necati Aslan, hac ziyaretlerinde de bulunmuştu ve çevresinde ‘hacı’ sıfatıyla da biliniyordu.

Aslan'ın kurucusu olduğu İÇDAŞ, 6.5 milyar TL ciro ile Türkiye'nin en büyük 9'uncu sanayi kuruluşu konumunda bulunuyor.