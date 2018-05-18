Türk Kızılayı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan boyunca iftar programı düzenleyecek.

AA'nın haberine göre, Türk Kızılayı'nın iftar etkinliğinden her gün ihtiyaç sahipleriyle birlikte Filistinliler ve iftarını Mescid-i Aksa'da açmak isteyen 500 kişi yararlanıyor.

Farklı şehirlerden Mescid-i Aksa'ya gelen misafirler iftarlarını Türk Kızılayı'nın ikramı ile açmaları nedeniyle Filistinliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İftar programının yanı sıra Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtımı da yapacak olan Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi ailelerin bir aylık ihtiyacını karşılamaya yetecek gıda kolilerinin Gazze ve Kudüs'teki 5 bin aileye dağıtılacağı kaydedildi.

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