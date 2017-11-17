Türk Lirası haftayı kayıpla kapattı

Bu sabah saat 08.42'de 3.86 seviyesinde olan dolar/TL, öğleden sonra 3.90 TL'nin üzerini test etmesinin ardından kapanışa doğru hafifçe gevşedi.

Dolar kapanışta 3.8750 seviyelerindeydi.

Euro/TL de bu hafta euroda küresel değer kazancına paralel 4.61'i aşarak tarihi zirveyi görmüştü. Son iki gündür nispeten daha sakin hareketlerin görüldüğü euroda kur saat 18.03'te 4.5846 seviyesinde bulunuyordu.

Sterlin ise bugün Türk Lirası karşısında 5.1686 ile yeni bir rekor kırdı. Sterlin/TL aynı dakikalarda 5.1290'dan alıcı buldu.

BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 737,22 puan azalışla 106.239,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 491,81 puan ve yüzde 0,46 artarak 107.468,48 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 745,32 puan ve yüzde 0,70 değer kaybederek 106.231,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 105.624,30 puanı, en yüksek 107.686,24 puanı gören endeks, günü yüzde 0,69 azalışla 106.239,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 610,66 puan ve yüzde 0,46 azalarak 130.734,60 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 64'ü prim yaptı, 326'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Garanti Bankası ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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