Türk lirası ile ihracatta son durum

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, toplam ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 13 milyar 289 milyon dolara yükseldi.
Bunun 6 milyar 173 milyon 674 bin dolarlık kısmını euro ile yapılan ihracat oluşturdu. Söz konusu ihracatın 1 milyar 321 milyon 667 bin dolarlık kısmı Türk lirası ile gerçekleştirildi. Geçen yılın ağustos ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın 578 milyon 746 bin dolar seviyesinde olduğu dikkate alınırsa, bir yıllık süreçte ihracatta Türk lirası kullanımı yüzde 128 artış gösterdi.
Söz konusu ayda toplam ihracatın 421 milyon 920 bin dolarlık kısmı İngiliz sterlini, 27 milyon 124 bin dolarlık kısmı Polonya zlotisi, 10 milyon 592 bin dolarlık kısmı Kanada doları, 9 milyon 367 bin dolarlık kısmı Rus rublesi, 5 milyon 315 dolarlık kısmı İsveç kronu, 4 milyon 504 bin dolarlık kısmı Çek korunası, 4 milyon 21 bin dolarlık kısmı Avustralya doları, 3 milyon 331 bin dolarlık kısmı İsviçre frankı ile gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ağustos ayındaki ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde Türk lirası ile ithalat yüzde 39 arttı. Bu dönemdeki ithalatın 1 milyar 760 milyon 439 bin dolarlık kısmı Türk lirası ile gerçekleştirildi.
İthalatta 6 milyar 32 milyon 363 bin dolarlık kısım euro, 157 milyon 187 bin dolarlık kısım İsviçre frankı, 74 milyon 681 bin dolarlık kısım İngiliz sterlini, 51 milyon 195 bin dolarlık kısım Japon yeni ile gerçekleştirildi.
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