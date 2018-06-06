HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmirli bilgisayar mühendisi 2 arkadaşın geliştirdiği “Sling Drift” isimli oyun, kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde ilgi gördü. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okurken kelime oyunu geliştiren 26 yaşındaki Mert Can Kurum, okuldan mezun olduktan sonra bir süre farklı firmalarda mobil oyunlar üzerinde çalıştı. Kurum, 4 ay önce TÜBİTAK desteğiyle Ege Üniversitesi Teknopark EGE Kuluçka Merkezi’nde “Ruby Games” isimli yazılım şirketi kurdu. İnternetten tanıştığı kendisi gibi bilgisayar mühendisi olan 29 yaşındaki Zeren Tolga Kaçar ile kısa sürede 10 farklı oyun geliştiren Kurum’un “Sling Drift” isimli mobil oyunu, ABD menşeli Tastypill ile yapılan anlaşmayla Android ve IOS işletim sistemlerinde yayına başladı. Türk mühendislerin geliştirdiği mobil araba oyunu, 6 gün içinde dünyanın farklı ülkelerinde 4 milyon kişi tarafından indirildi. Oyun, 22 ülkede en çok oynanan ilk 10 arasına girdi.

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